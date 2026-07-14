Estudantes que pretendem financiar a graduação em instituições privadas de ensino superior têm até o dia 17 de julho para participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026.
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As inscrições devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa é destinado a alunos matriculados em cursos presenciais não gratuitos de faculdades privadas que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Para esta etapa, estão previstas 44.867 vagas. Ao longo de 2026, o Fies reúne mais de 112 mil oportunidades, considerando os processos do primeiro e do segundo semestre.
Entre os critérios para participar estão ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, alcançar média mínima de 450 pontos nas cinco provas, não zerar a redação e possuir renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos. Também não podem participar candidatos que fizeram o Enem como "treineiros".
Fies Social
Metade das vagas do processo seletivo é reservada ao Fies Social, voltado a estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).
Os estudantes selecionados nessa modalidade podem solicitar financiamento integral dos encargos educacionais. Mesmo com a dispensa da comprovação direta de renda na instituição, é necessário comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da faculdade para validar as demais informações.
Mudanças nas regras de carência
As regras de carência do financiamento também passaram por alteração. Com a nova norma do Conselho Monetário Nacional (CMN), o período de carência passou a considerar apenas o pagamento do valor principal da dívida. Juros que não forem pagos nesse intervalo podem ser incorporados ao saldo devedor.
Os prazos máximos de financiamento permanecem em até 60 meses para pessoas físicas e até 96 meses para pessoas jurídicas que estejam em dia com o programa.
Confira o calendário
Inscrições: de 14 a 17 de julho
Resultado: 30 de julho
Complementação das inscrições: de 31 de julho a 4 de agosto
Lista de espera: de 7 a 24 de setembro