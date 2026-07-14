Estudantes que pretendem financiar a graduação em instituições privadas de ensino superior têm até o dia 17 de julho para participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026.

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As inscrições devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa é destinado a alunos matriculados em cursos presenciais não gratuitos de faculdades privadas que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).