14 de julho de 2026
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Varejão Municipal da Paulista terá espaço maior para refeições

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Nova área de alimentação promete deixar o tradicional varejão ainda mais agradável para quem passa pelo local.
Nova área de alimentação promete deixar o tradicional varejão ainda mais agradável para quem passa pelo local.

Quem costuma passar pelo Varejão Municipal da Paulista em busca de produtos frescos e das tradicionais opções de comida terá, em breve, um novo espaço para fazer suas refeições. A unidade vai ganhar uma área de alimentação coberta, com estrutura mais ampla e preparada para receber melhor o público.

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O projeto prevê a construção de uma cobertura metálica com aproximadamente 444 metros quadrados, criando um ambiente mais confortável para os frequentadores e melhores condições de trabalho para os comerciantes que atuam no local.

A obra está estimada em R$ 626.693,98. Parte do investimento, no valor de R$ 300 mil, será viabilizada por meio de um convênio com o Governo do Estado de São Paulo, dentro do programa Município Agro. O restante será custeado pelo município.

A concorrência eletrônica de número 10/2026 foi publicada no Diário Oficial do Município e será realizada pelo critério de menor preço global. Após a emissão da Ordem de Serviço, a empresa vencedora terá prazo de até 90 dias para executar a obra.

Tradicional ponto de encontro dos moradores da região, o Varejão da Paulista reúne comércio de frutas, verduras, produtos regionais e uma praça de alimentação que já faz parte da rotina de muitos consumidores. A nova estrutura deve reforçar esse espaço de convivência e compras no bairro.

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