Após questionamentos da equipe do Jornal de Piracicaba, a Prefeitura divulgou um balanço sobre a prevenção da raiva no município e informou que 327 moradores receberam atendimento antirrábico entre janeiro e julho de 2026. A administração também destacou que 821 cães e gatos foram vacinados no primeiro semestre e reforçou que qualquer acidente envolvendo cães, gatos ou morcegos deve ser avaliado imediatamente por uma unidade de saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre 1º de janeiro e 13 de julho de 2026, foram registrados 327 atendimentos antirrábicos em moradores de Piracicaba, todos relacionados à aplicação da vacina em pessoas expostas ao risco de contaminação.

A pasta informou que a vacinação antirrábica para humanos é realizada na UPA Vila Rezende, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para cada tipo de ocorrência.

Quando é preciso procurar atendimento