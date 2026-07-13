A madrugada de domingo (11) foi de caos no bairro Alpes das Águas em São Pedro, na região de Piracicaba. Um grupo grande se envolveu em uma briga e só parou quando a Guarda Civil Municipal chegou ao local.
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Na madrugada, a GCM foi acionada para atender uma denúncia de perturbação do sossego público. Quando as equipes chegaram, encontraram várias pessoas se agredindo no meio da rua. A gritaria estava tão alta que acordou moradores.
Na hora da abordagem, alguns envolvidos se revoltaram e foram para cima dos guardas. Os agentes precisaram agir rápido e com firmeza para conter a confusão e dispersar os arruaceiros.
Em poucos minutos a ordem foi restabelecida e o bairro voltou a ficar em silêncio.
Segundo a GCM, a intervenção evitou que a briga tomasse maiores proporções. A corporação informou que segue com patrulhamento constante em São Pedro para coibir esse tipo de desordem.