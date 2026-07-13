A madrugada de domingo (11) foi de caos no bairro Alpes das Águas em São Pedro, na região de Piracicaba. Um grupo grande se envolveu em uma briga e só parou quando a Guarda Civil Municipal chegou ao local.

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Na madrugada, a GCM foi acionada para atender uma denúncia de perturbação do sossego público. Quando as equipes chegaram, encontraram várias pessoas se agredindo no meio da rua. A gritaria estava tão alta que acordou moradores.