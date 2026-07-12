O relógio não para, mas a esperança da família de Ricardo José Tabai continua firme. Desde a manhã desta quarta-feira (8), o comerciante desapareceu sem deixar qualquer notícia, transformando a rotina da família em uma espera marcada pela angústia.
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Ricardo saiu de casa entre 8h e 8h30, como em qualquer outro dia. Mas, pouco depois, tudo mudou. Ele não abriu o varejão onde trabalha, não buscou a esposa no horário de costume e nunca mais entrou em contato. O celular permanece desligado desde então.
A família registrou um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil investiga o caso. Informações levantadas apontam que o carro de Ricardo foi identificado por um sistema de monitoramento na região de Tatuí, indicando que ele deixou Piracicaba. O que aconteceu depois ainda é um mistério.
No dia do desaparecimento, Ricardo usava calça de moletom azul, blusa azul desbotada e tênis. Ele estava em um VW Gol 1.0 branco, ano/modelo 2006/2007.
Enquanto as buscas continuam, familiares fazem um apelo à população. Qualquer informação pode ser essencial para encontrar Ricardo. Quem souber de algo deve entrar em contato com a Polícia Militar (190) ou a Guarda Civil (153).