O relógio não para, mas a esperança da família de Ricardo José Tabai continua firme. Desde a manhã desta quarta-feira (8), o comerciante desapareceu sem deixar qualquer notícia, transformando a rotina da família em uma espera marcada pela angústia.

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Ricardo saiu de casa entre 8h e 8h30, como em qualquer outro dia. Mas, pouco depois, tudo mudou. Ele não abriu o varejão onde trabalha, não buscou a esposa no horário de costume e nunca mais entrou em contato. O celular permanece desligado desde então.