Três brasileiras que entraram para o Guinness World Records como o trio de irmãs mais velhas do mundo poderão contribuir para uma importante pesquisa científica sobre longevidade. Juntas, elas somam 316 anos de vida e agora fazem parte de um estudo da Universidade de São Paulo (USP) que investiga os fatores genéticos responsáveis pelo envelhecimento saudável.

O trabalho integra o Projeto DNA Longevo, iniciativa que busca compreender por que algumas pessoas conseguem chegar aos 100 anos ou mais mantendo boa saúde física e cognitiva.

Pesquisa busca desvendar os genes da longevidade

Os pesquisadores pretendem comparar o DNA de centenários e nonagenários com o de pessoas que desenvolveram doenças crônicas, fragilidade ou declínio cognitivo ao longo do envelhecimento.