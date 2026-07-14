A atividade foi realizada em dois momentos. Primeiro, as orientações foram direcionadas aos profissionais da escola. Em seguida, pais e responsáveis também participaram dos encontros para receber informações sobre prevenção, primeiros cuidados e atendimento de urgência.

Professores, funcionários e famílias da Escola Municipal Nathalio Zanotta Sabino, no distrito de Ibitiruna, participaram de uma ação educativa conjunta entre o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o Núcleo de Educação em Urgências (NEU), voltada à prevenção de acidentes com escorpiões. A iniciativa surgiu após dúvidas da comunidade escolar sobre como agir em casos de picadas, principalmente quando envolvem crianças.

Durante as palestras, especialistas explicaram os hábitos dos escorpiões, os fatores que favorecem sua presença e as principais medidas para reduzir o risco de acidentes. Entre as recomendações estão manter quintais limpos, evitar o acúmulo de entulho, vedar frestas, instalar telas em ralos e janelas e sacudir roupas, toalhas e calçados antes do uso.

As equipes também reforçaram a importância de acionar imediatamente o Samu, pelo telefone 192, em caso de acidente. A orientação é seguir as instruções da central de atendimento e evitar levar a vítima por conta própria antes do contato com o serviço, já que isso pode atrasar o encaminhamento adequado.

As crianças de até 10 anos merecem atenção especial por apresentarem maior risco de complicações em casos de envenenamento. Nesses casos, o atendimento rápido é considerado essencial. O soro antiescorpiônico, quando necessário, é indicado apenas após avaliação médica e utilizado nos casos classificados como graves.