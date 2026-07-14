14 de julho de 2026
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ALERTA

Escola leva informação contra escorpiões

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Encontros reuniram equipes da saúde, educadores e famílias para orientar sobre prevenção e atendimento em casos de acidentes com escorpiões.
Encontros reuniram equipes da saúde, educadores e famílias para orientar sobre prevenção e atendimento em casos de acidentes com escorpiões.

Professores, funcionários e famílias da Escola Municipal Nathalio Zanotta Sabino, no distrito de Ibitiruna, participaram de uma ação educativa conjunta entre o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o Núcleo de Educação em Urgências (NEU), voltada à prevenção de acidentes com escorpiões. A iniciativa surgiu após dúvidas da comunidade escolar sobre como agir em casos de picadas, principalmente quando envolvem crianças.

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A atividade foi realizada em dois momentos. Primeiro, as orientações foram direcionadas aos profissionais da escola. Em seguida, pais e responsáveis também participaram dos encontros para receber informações sobre prevenção, primeiros cuidados e atendimento de urgência.

Durante as palestras, especialistas explicaram os hábitos dos escorpiões, os fatores que favorecem sua presença e as principais medidas para reduzir o risco de acidentes. Entre as recomendações estão manter quintais limpos, evitar o acúmulo de entulho, vedar frestas, instalar telas em ralos e janelas e sacudir roupas, toalhas e calçados antes do uso.

As equipes também reforçaram a importância de acionar imediatamente o Samu, pelo telefone 192, em caso de acidente. A orientação é seguir as instruções da central de atendimento e evitar levar a vítima por conta própria antes do contato com o serviço, já que isso pode atrasar o encaminhamento adequado.

As crianças de até 10 anos merecem atenção especial por apresentarem maior risco de complicações em casos de envenenamento. Nesses casos, o atendimento rápido é considerado essencial. O soro antiescorpiônico, quando necessário, é indicado apenas após avaliação médica e utilizado nos casos classificados como graves.

A ação também abordou os protocolos adotados para moradores de áreas mais afastadas, onde o tempo de deslocamento até uma unidade de referência pode ser maior. Nesses casos, há procedimentos específicos para garantir o atendimento e, quando indicado, o transporte do soro.

Além de orientar sobre como agir diante de acidentes, a iniciativa buscou conscientizar a comunidade sobre a importância da prevenção, destacando que a manutenção de ambientes limpos e organizados é uma das principais formas de reduzir a presença de escorpiões e evitar novos casos.

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