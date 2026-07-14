A proposta é aproximar a comunidade da fiscalização e facilitar o trabalho dos órgãos responsáveis pelo controle de resíduos. Os registros enviados pelos moradores serão usados para apuração das ocorrências e poderão contribuir para a aplicação das medidas previstas na legislação.

A população de Piracicaba passou a contar com uma nova ferramenta para ajudar no combate ao descarte irregular de lixo em ruas, terrenos e áreas públicas. Com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 485/2026, moradores podem enviar fotos e vídeos de situações de descarte inadequado para auxiliar na identificação dos responsáveis.

As denúncias podem ser feitas pela Central de Atendimento 156, pelo site da Prefeitura ou presencialmente no Centro Cívico. Para que a fiscalização consiga localizar o ponto denunciado, é necessário informar o endereço, uma referência do local, a data e o horário da ocorrência, além de um contato para comunicação.

As informações dos denunciantes serão mantidas em sigilo, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O objetivo é garantir que os dados sejam utilizados apenas durante o processo de verificação da denúncia.

Após o recebimento, os registros são encaminhados ao Pelotão Ambiental, que ficará responsável pela fiscalização, notificação e, quando confirmado o descarte irregular, pela aplicação das penalidades. As multas previstas variam de R$ 1 mil a R$ 3 mil.