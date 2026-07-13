Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho encontra boas oportunidades na região de Piracicaba. A partir desta segunda-feira (13), cinco municípios disponibilizam 1.674 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação, com opções para candidatos de diversos níveis de escolaridade e experiência.
As oportunidades são ofertadas pelos serviços municipais de emprego e abrangem funções na indústria, comércio, prestação de serviços e programas de estágio.
Santa Bárbara lidera número de vagas
Entre os municípios da região, Santa Bárbara d'Oeste concentra a maior quantidade de oportunidades. O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.101 vagas distribuídas em 205 funções.
Os interessados podem encaminhar currículo por e-mail, informando o cargo desejado no assunto da mensagem, ou comparecer presencialmente à unidade, localizada na Rua do Ósmio, 975, na Villa Multimall.
Para atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.
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Cosmópolis oferece quase 500 oportunidades
O Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) reúne 491 vagas em 67 ocupações.
Quem ainda não possui cadastro deve comparecer à unidade levando RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho e documentos que comprovem escolaridade e cursos realizados.
Já os trabalhadores cadastrados podem enviar o currículo no email: crtc@cosmopolis.sp.gov.br, informando a vaga desejada.
Entre os destaques está a oferta de 72 vagas para embalador(a).
Piracicaba tem vagas em diferentes áreas
O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba está com 52 vagas, cada uma destinada a uma função diferente.
Os candidatos devem encaminhar currículo no e-mail: entrevistacatpiracicaba@gmail.com, anexando RG, CPF e os documentos exigidos para cada cargo. As exigências específicas podem ser consultadas no Painel de Vagas do município.
Entre as oportunidades abertas está a função de auxiliar de peixaria.
São Pedro e Limeira também contratam
Em São Pedro, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) reúne 17 vagas em diferentes ocupações.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem comparecer ao Poupatempo da cidade levando:
- Carteira de Trabalho;
- RG e CPF ou CNH válida;
- Currículo atualizado;
- Comprovante de residência;
- PIS ativo ou Cartão Cidadão.
Já Limeira oferece 13 vagas, uma para cada função disponível. O cadastro dos candidatos deve ser realizado pelo site do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).
Entre os destaques está a oportunidade para polidor(a) de automóveis.
Confira o número de vagas por cidade
- Santa Bárbara d'Oeste: 1.101 vagas;
- Cosmópolis: 491 vagas;
- Piracicaba: 52 vagas;
- São Pedro: 17 vagas;
- Limeira: 13 vagas.
Os interessados devem consultar os canais oficiais de cada município para verificar os requisitos, documentação necessária e detalhes sobre cada oportunidade.