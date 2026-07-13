13 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

Região de Piracicaba abre mais de 1,6 mil vagas de emprego

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho encontra boas oportunidades na região de Piracicaba.
Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho encontra boas oportunidades na região de Piracicaba.

Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho encontra boas oportunidades na região de Piracicaba. A partir desta segunda-feira (13), cinco municípios disponibilizam 1.674 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação, com opções para candidatos de diversos níveis de escolaridade e experiência.

As oportunidades são ofertadas pelos serviços municipais de emprego e abrangem funções na indústria, comércio, prestação de serviços e programas de estágio.

Santa Bárbara lidera número de vagas

Entre os municípios da região, Santa Bárbara d'Oeste concentra a maior quantidade de oportunidades. O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.101 vagas distribuídas em 205 funções.

Os interessados podem encaminhar currículo por e-mail, informando o cargo desejado no assunto da mensagem, ou comparecer presencialmente à unidade, localizada na Rua do Ósmio, 975, na Villa Multimall.

Para atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.

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Cosmópolis oferece quase 500 oportunidades

O Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) reúne 491 vagas em 67 ocupações.

Quem ainda não possui cadastro deve comparecer à unidade levando RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho e documentos que comprovem escolaridade e cursos realizados.

Já os trabalhadores cadastrados podem enviar o currículo no email: crtc@cosmopolis.sp.gov.br, informando a vaga desejada.

Entre os destaques está a oferta de 72 vagas para embalador(a).

Piracicaba tem vagas em diferentes áreas

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba está com 52 vagas, cada uma destinada a uma função diferente.

Os candidatos devem encaminhar currículo no e-mail: entrevistacatpiracicaba@gmail.com, anexando RG, CPF e os documentos exigidos para cada cargo. As exigências específicas podem ser consultadas no Painel de Vagas do município.

Entre as oportunidades abertas está a função de auxiliar de peixaria.

São Pedro e Limeira também contratam

Em São Pedro, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) reúne 17 vagas em diferentes ocupações.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem comparecer ao Poupatempo da cidade levando:

  • Carteira de Trabalho;
  • RG e CPF ou CNH válida;
  • Currículo atualizado;
  • Comprovante de residência;
  • PIS ativo ou Cartão Cidadão.

Já Limeira oferece 13 vagas, uma para cada função disponível. O cadastro dos candidatos deve ser realizado pelo site do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Entre os destaques está a oportunidade para polidor(a) de automóveis.

Confira o número de vagas por cidade

  • Santa Bárbara d'Oeste: 1.101 vagas;
  • Cosmópolis: 491 vagas;
  • Piracicaba: 52 vagas;
  • São Pedro: 17 vagas;
  • Limeira: 13 vagas.

Os interessados devem consultar os canais oficiais de cada município para verificar os requisitos, documentação necessária e detalhes sobre cada oportunidade.

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