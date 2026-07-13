Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho encontra boas oportunidades na região de Piracicaba. A partir desta segunda-feira (13), cinco municípios disponibilizam 1.674 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação, com opções para candidatos de diversos níveis de escolaridade e experiência.

As oportunidades são ofertadas pelos serviços municipais de emprego e abrangem funções na indústria, comércio, prestação de serviços e programas de estágio.

Santa Bárbara lidera número de vagas

Entre os municípios da região, Santa Bárbara d'Oeste concentra a maior quantidade de oportunidades. O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 1.101 vagas distribuídas em 205 funções.