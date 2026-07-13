Nascido em 13 de julho de 2007, o atacante do Barcelona e da seleção espanhola rapidamente deixou de ser visto apenas como uma promessa para se tornar uma das principais estrelas do futebol atual.

Poucos jogadores chegam aos 19 anos com uma lista de feitos tão grande. Nesta segunda-feira (13), Lamine Yamal comemora mais um aniversário em meio a uma fase especial da carreira, marcada por recordes, títulos e protagonismo dentro de campo.

A trajetória de Yamal impressiona pela velocidade. Ainda adolescente, ele ganhou espaço no Barcelona, passou a defender a seleção principal da Espanha e chamou atenção pelo talento, pelos dribles e pela personalidade para decidir jogos importantes.

Com a camisa espanhola, o jogador também entrou para a história ao quebrar marcas de precocidade. Antes mesmo de completar 18 anos, já era apontado como um dos grandes nomes da nova geração do futebol mundial.

Fora dos gramados, Yamal também virou fenômeno entre os torcedores, principalmente pela combinação de juventude, estilo de jogo e a expectativa sobre até onde pode chegar sua carreira.