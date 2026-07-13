A Justiça Eleitoral já começou a convocar os cidadãos que irão atuar como mesários nas eleições gerais, cujo primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Embora muitos eleitores se inscrevam voluntariamente para exercer a função, parte das convocações é realizada de forma direta entre pessoas aptas a trabalhar nas seções eleitorais.

Quem for escolhido deve ficar atento aos prazos, às formas de confirmação e às possibilidades de solicitar dispensa, quando houver justificativa prevista nas normas eleitorais.

Como verificar se você foi convocado

Os eleitores podem conferir se foram nomeados acessando a área de Autoatendimento Eleitoral no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No menu destinado aos mesários, basta selecionar a opção de consulta da convocação.