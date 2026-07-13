No X (antigo Twitter), não faltaram críticas. Alguns espectadores classificaram a cobertura como "insuportável" e disseram que a equipe parecia estar torcendo pela Argentina, especialmente nos momentos em que Lionel Messi aparecia em campo. As reclamações rapidamente ganharam força e colocaram a CazéTV entre os assuntos mais comentados durante a partida.

A transmissão da CazéTV durante o duelo entre Argentina e Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo, virou assunto nas redes sociais. O que chamou a atenção dos internautas foi o tom da narração, considerado por parte do público exageradamente favorável aos argentinos.

Nem todo mundo, porém, concordou com as críticas. Muitos internautas lembraram que esse jeito mais descontraído e emotivo faz parte da identidade do canal desde o início e que a proposta nunca foi seguir o modelo tradicional das transmissões esportivas.

Essa não é a primeira vez que a CazéTV divide opiniões. Sempre que transmite jogos de grande repercussão, o estilo irreverente da equipe costuma agradar parte do público e incomodar quem prefere uma narração mais neutra.

No fim das contas, a transmissão fez exatamente o que costuma acontecer com a CazéTV: gerou muito debate e manteve o canal no centro das conversas durante mais um grande jogo da Copa.