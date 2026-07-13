Os artistas interessados em participar do 71º Salão de Belas Artes de Piracicaba (SBA) já podem fazer a inscrição para uma das mais tradicionais mostras de artes visuais da região. A exposição será aberta no dia 31 de julho, às 19h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, onde permanecerá em cartaz até 13 de setembro.

Os interessados poderão participar nas categorias pintura, escultura e desenho, com a possibilidade de inscrever de três a cinco obras por categoria. Cada artista poderá realizar uma inscrição em cada modalidade, sendo necessário preencher um formulário específico para cada uma delas.

As obras precisam ser originais, inéditas e de autoria do próprio artista e não podem ter participado de outros salões oficiais. Outro critério previsto é o limite máximo de 200 centímetros de altura, considerando molduras, suportes e demais acabamentos.

PRÊMIOS