Os artistas interessados em participar do 71º Salão de Belas Artes de Piracicaba (SBA) já podem fazer a inscrição para uma das mais tradicionais mostras de artes visuais da região. A exposição será aberta no dia 31 de julho, às 19h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, onde permanecerá em cartaz até 13 de setembro.
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CATEGORIAS
Os interessados poderão participar nas categorias pintura, escultura e desenho, com a possibilidade de inscrever de três a cinco obras por categoria. Cada artista poderá realizar uma inscrição em cada modalidade, sendo necessário preencher um formulário específico para cada uma delas.
As obras precisam ser originais, inéditas e de autoria do próprio artista e não podem ter participado de outros salões oficiais. Outro critério previsto é o limite máximo de 200 centímetros de altura, considerando molduras, suportes e demais acabamentos.
PRÊMIOS
A edição contará com Prêmios Aquisitivos concedidos pela Prefeitura Municipal de Piracicaba, no valor de R$ 41.640, e pela Câmara Municipal de Piracicaba, no valor de R$ 23.888,41. Além disso, poderão ser entregues medalhas de ouro, prata e bronze, assim como menções honrosas.
A seleção e a premiação das obras ficarão sob responsabilidade de uma comissão composta por cinco especialistas com reconhecida atuação no campo das artes visuais, indicados pela organização do salão à Secretaria Municipal de Cultura.
INSCRIÇÕES
Regulamento e ficha de inscrição Do 71º Salão de Belas Artes no site: pinacoteca.piracicaba.sp.gov.br.
Início: sexta-feira 31 julho, 2026 às 19:00
Fim: domingo 13 setembro, 2026 às 17:00
Local: Pinacoteca Municipal Miguel Dutra: Avenida Dr. Maurice Allain, 454.
Mais informações: (19) 3412-3770.