Os roubos e furtos de veículos continuam preocupando motoristas no estado de São Paulo. Um levantamento divulgado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), em parceria com a empresa de rastreamento Ituran, revelou quais foram os 10 modelos mais visados por criminosos nos quatro primeiros meses de 2026.

O estudo também mostra quais dias da semana concentram mais ocorrências e qual é a faixa de idade dos veículos que mais entram na mira dos ladrões.

Ranking dos carros mais roubados e furtados

A lista é dominada por veículos do segmento hatchback. Dos dez modelos mais registrados nas ocorrências, apenas um SUV aparece entre os mais visados: o Jeep Renegade, que ocupa a última posição do ranking.