Os roubos e furtos de veículos continuam preocupando motoristas no estado de São Paulo. Um levantamento divulgado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), em parceria com a empresa de rastreamento Ituran, revelou quais foram os 10 modelos mais visados por criminosos nos quatro primeiros meses de 2026.
O estudo também mostra quais dias da semana concentram mais ocorrências e qual é a faixa de idade dos veículos que mais entram na mira dos ladrões.
Ranking dos carros mais roubados e furtados
A lista é dominada por veículos do segmento hatchback. Dos dez modelos mais registrados nas ocorrências, apenas um SUV aparece entre os mais visados: o Jeep Renegade, que ocupa a última posição do ranking.
Confira os veículos com maior número de roubos e furtos entre janeiro e abril de 2026:
1-Hyundai HB20 — 644 ocorrências
2-Ford Ka — 610 ocorrências
3-Chevrolet Onix — 592 ocorrências
4-Volkswagen Gol — 493 ocorrências
5-Fiat Uno — 485 ocorrências
6-Chevrolet Corsa — 446 ocorrências
7-Renault Kwid — 414 ocorrências
8-Fiat Argo — 393 ocorrências
9-Fiat Mobi — 389 ocorrências
10-Jeep Renegade — 345 ocorrências
Além dos modelos ainda comercializados, a lista inclui veículos que já saíram de linha, como Ford Ka, Gol, Uno e Corsa, que continuam despertando interesse de criminosos principalmente pela alta procura por peças de reposição.
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Dias da semana concentram mais crimes
O levantamento aponta que quartas e quintas-feiras registram o maior número de roubos e furtos de veículos no estado.
Veja os dias com mais ocorrências:
- Quarta-feira — 2.720 casos;
- Quinta-feira — 2.713 casos;
- Sábado — 1.258 casos;
- Domingo — média de 1.183 casos.
Os dados indicam uma redução significativa dos crimes durante os finais de semana em comparação com os dias úteis.
Veículos mais antigos são os principais alvos
Outro dado observado pela pesquisa é a idade dos automóveis mais atingidos pelos criminosos.
Os veículos com mais de 10 anos lideram as estatísticas, somando 5.485 registros. Em seguida aparecem os modelos fabricados entre cinco e dez anos atrás, que acumulam 5.171 ocorrências.
Segundo a análise da SSP-SP e da Ituran, a procura por peças usadas continua sendo um dos principais fatores que explicam o alto índice de roubos e furtos desses automóveis, especialmente daqueles que possuem grande circulação nas ruas paulistas.