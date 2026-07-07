07 de julho de 2026
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CAIU

VÍDEO: Casa cheia de drogas é estourada pela PM em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  O dia começou difícil para um traficante em Piracicaba. Na manhã desta terça-feira (7), por volta das 9h, o Pelotão Alpha do 10º BPM/I abordou um carro no bairro Cecap e achou dois pacotinhos de ice dentro do veículo.

O motorista disse que o carro era do filho, e que se tivesse droga, era dele. A PM não perdeu tempo e foi direto para a casa do rapaz no Perdizes.

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Com a permissão do dono, os policiais entraram e abordaram o filho. Sem jeito, ele assumiu: a droga era dele. E ainda contou que tinha mais droga e dinheiro escondido.

Na busca, os policiais apreenderam ice, dry, maconha e outras drogas sintéticas. Junto, uma quantia em dinheiro que seria da venda.

O jovem foi levado para a delegacia e vai responder por tráfico de drogas. A PM disse que continua nas ruas pra tirar droga de circulação.

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