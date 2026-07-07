O dia começou difícil para um traficante em Piracicaba. Na manhã desta terça-feira (7), por volta das 9h, o Pelotão Alpha do 10º BPM/I abordou um carro no bairro Cecap e achou dois pacotinhos de ice dentro do veículo.

O motorista disse que o carro era do filho, e que se tivesse droga, era dele. A PM não perdeu tempo e foi direto para a casa do rapaz no Perdizes.

LEIA MAIS