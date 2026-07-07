07 de julho de 2026
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ESALQ

30 mil documentos históricos estarão em plataforma digital

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 5 min
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Raphael Lupo
Bolsistas trabalhando na conservação de documentos históricos em uma sala do Museu Luiz de Queiroz
Bolsistas trabalhando na conservação de documentos históricos em uma sala do Museu Luiz de Queiroz

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), terá um portal digital com cerca de 30mil documentos históricos digitalizados sobre sua trajetória e a formação do ensino agronômico brasileiro. Chamado “Portal Luiz de Queiroz”, o projeto reúne documentos inéditos de cinco acervos da instituição e será lançado em outubro, durante a Semana Luiz de Queiroz.

A iniciativa teve início em novembro de 2025 e contempla a pesquisa, digitalização, catalogação e organização de documentos históricos que abrangem desde a fundação da escola até sua consolidação como uma das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo (USP) em 1934.

“Até o momento, cerca de 80% dos itens previstos já foram digitalizados. Nossa expectativa é chegar ao lançamento com aproximadamente 15 mil documentos organizados e disponíveis para consulta”, afirma o coordenador do projeto, o engenheiro agrônomo formado pela Esalq e artista visual Paulo José Franco Neto, conhecido como Pazé.

Os documentos digitalizados pertencem aos acervos da instituição do Museu, Protocolo, Sala da Congregação e Biblioteca Central. A plataforma permitirá acesso público a materiais históricos relacionados à educação, pesquisa e desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro, além de documentos provenientes de outras coleções.

Segundo Pazé, a ideia do portal começou a ser desenvolvida ainda em 2020 com outro ex-aluno, Marcos Fogagnoli, em colaboração com Barbara Daniselli, sócia da Memoriaweb, empresa especializada em memória institucional. No mesmo ano, o projeto foi apresentado ao então diretor da Esalq, Durval Dourado Neto.

O Portal Luiz de Queiroz foi aprovado no Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) sob número 243545 no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

O projeto conta com patrocínio da Usina São Martinho, Caterpillar, John Deere, Rabobank e Itaú BBA, além do apoio da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e da Associação dos Ex-Alunos da Esalq (Adealq). O projeto também contou com o patrocínio coletivo de egressos e das repúblicas de alunos que adquiriram as réplicas do Edifício Central da Esalq produzidas em bronze do Edifício Central. Atualmente, uma equipe de 25 pessoas atua no desenvolvimento do portal.

O projeto apresenta linha do tempo e textos produzidos pela equipe de historiadores envolvidos no projeto: Carlos Eduardo de Freitas Vian, Eliana Tadeu Terci, Alexandre Macchione Saes, Roney Cytrynowicz, Marly Germano Perecin, Fabiana Junqueira e Pazé. Além da história do fundador Luiz Vicente de Souza Queiroz e sua esposa Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz, o público terá informações sobre os personagens que foram decisivos para a criação e gestão do início da Escola e sobre o contexto da época em diversas facetas: ensino, pesquisa e curiosidades.

Além de ampliar o acesso público ao acervo histórico da instituição, o projeto também busca preservar documentos físicos de valor histórico. “A digitalização ajuda a difundir esse material para as próximas gerações. Também estamos treinando estudantes para dar continuidade ao trabalho após a entrega do portal e vamos doar um scanner de alta resolução para a Esalq”, destaca Pazé.

O portal também traz depoimentos sobre a importância da Esalq com importantes nomes do ensino superior e pesquisa do Brasil, como o ex-aluno e ex-ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa) Roberto Rodrigues; o ex-reitor e professor da USP Jacques Marcovitch e a engenheira agrônoma e pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Soja, Mariangela Hungria da Cunha, a primeira mulher brasileira a receber o Prêmio Mundial da Alimentação (World Food Prize), considerado o "Nobel da Agricultura".

Um importante diferencial do portal é que ele está sendo projetado para projetado e desenvolvido para que todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência visual, auditiva, motora ou cognitiva, consigam navegar, compreender e interagir sem barreiras. Segundo pesquisa divulgada este ano pela BigDataCorp em parceria com o Movimento Web para Todos (WPT), apenas 2,9% dos sites no Brasil são realmente acessíveis.

Assim, a equipe tem trabalhado para tornar o portal o mais acessível possível, incluindo boa legibilidade, contraste, uso por leitor de tela, navegação por teclado, descrição de imagens e vídeos com acessibilidade completa. Esse trabalho foi pensado a partir da consultoria de um especialista em acessibilidade digital.

Para o coordenador do projeto, o portal contribuirá para ampliar o acesso à memória da educação e da pesquisa agropecuária brasileira. “A Esalq teve papel importante na transformação da agricultura brasileira e ajudou a formar profissionais que participaram diretamente desse processo. Tornar essa documentação acessível ao público é uma forma de preservar e compartilhar essa história”, afirma.

A diretora da Esalq, Thais Maria Ferreira de Souza Vieira, avalia que o Portal Luiz de Queiroz representa o compromisso da instituição com a preservação, a valorização e a democratização do conhecimento. “Ao reunir documentos e registros sobre a criação da Escola e sua trajetória até 1934, o projeto amplia o acesso a fontes históricas fundamentais para pesquisadores, estudantes e para toda a sociedade. Sob uma curadoria cuidadosa, resgata documentos, personagens e acontecimentos que, embora relevantes para a construção da identidade da Esalq, ainda haviam recebido pouca visibilidade. Ao tornar esse patrimônio acessível, o projeto fortalece a pesquisa histórica e permite compreender, com maior profundidade, as origens e os valores que continuam orientando a atuação da Esalq.”

Sobre o Portal Luiz de Queiroz

O projeto Portal Luiz de Queiroz consiste na maior pesquisa, digitalização, catalogação e organização de documentos já realizada sobre a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), compreendendo desde a sua fundação até a consolidação como a mais relevante instituição de ensino do país e uma das melhores faculdades do mundo na produção de pesquisas agronômicas. O projeto conta com patrocínio da Usina São Martinho, Caterpillar, John Deere, Rabobank e Itaú BBA, além do apoio da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e da Associação dos Ex-Alunos da Esalq (Adealq).

O Portal Luiz de Queiroz foi aprovado no Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) sob número 243545 no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

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