A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), terá um portal digital com cerca de 30mil documentos históricos digitalizados sobre sua trajetória e a formação do ensino agronômico brasileiro. Chamado “Portal Luiz de Queiroz”, o projeto reúne documentos inéditos de cinco acervos da instituição e será lançado em outubro, durante a Semana Luiz de Queiroz.

A iniciativa teve início em novembro de 2025 e contempla a pesquisa, digitalização, catalogação e organização de documentos históricos que abrangem desde a fundação da escola até sua consolidação como uma das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo (USP) em 1934.

“Até o momento, cerca de 80% dos itens previstos já foram digitalizados. Nossa expectativa é chegar ao lançamento com aproximadamente 15 mil documentos organizados e disponíveis para consulta”, afirma o coordenador do projeto, o engenheiro agrônomo formado pela Esalq e artista visual Paulo José Franco Neto, conhecido como Pazé.