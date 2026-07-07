A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP), terá um portal digital com cerca de 30mil documentos históricos digitalizados sobre sua trajetória e a formação do ensino agronômico brasileiro. Chamado “Portal Luiz de Queiroz”, o projeto reúne documentos inéditos de cinco acervos da instituição e será lançado em outubro, durante a Semana Luiz de Queiroz.
A iniciativa teve início em novembro de 2025 e contempla a pesquisa, digitalização, catalogação e organização de documentos históricos que abrangem desde a fundação da escola até sua consolidação como uma das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo (USP) em 1934.
“Até o momento, cerca de 80% dos itens previstos já foram digitalizados. Nossa expectativa é chegar ao lançamento com aproximadamente 15 mil documentos organizados e disponíveis para consulta”, afirma o coordenador do projeto, o engenheiro agrônomo formado pela Esalq e artista visual Paulo José Franco Neto, conhecido como Pazé.
Os documentos digitalizados pertencem aos acervos da instituição do Museu, Protocolo, Sala da Congregação e Biblioteca Central. A plataforma permitirá acesso público a materiais históricos relacionados à educação, pesquisa e desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro, além de documentos provenientes de outras coleções.
Segundo Pazé, a ideia do portal começou a ser desenvolvida ainda em 2020 com outro ex-aluno, Marcos Fogagnoli, em colaboração com Barbara Daniselli, sócia da Memoriaweb, empresa especializada em memória institucional. No mesmo ano, o projeto foi apresentado ao então diretor da Esalq, Durval Dourado Neto.
O Portal Luiz de Queiroz foi aprovado no Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) sob número 243545 no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).
O projeto conta com patrocínio da Usina São Martinho, Caterpillar, John Deere, Rabobank e Itaú BBA, além do apoio da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e da Associação dos Ex-Alunos da Esalq (Adealq). O projeto também contou com o patrocínio coletivo de egressos e das repúblicas de alunos que adquiriram as réplicas do Edifício Central da Esalq produzidas em bronze do Edifício Central. Atualmente, uma equipe de 25 pessoas atua no desenvolvimento do portal.
O projeto apresenta linha do tempo e textos produzidos pela equipe de historiadores envolvidos no projeto: Carlos Eduardo de Freitas Vian, Eliana Tadeu Terci, Alexandre Macchione Saes, Roney Cytrynowicz, Marly Germano Perecin, Fabiana Junqueira e Pazé. Além da história do fundador Luiz Vicente de Souza Queiroz e sua esposa Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz, o público terá informações sobre os personagens que foram decisivos para a criação e gestão do início da Escola e sobre o contexto da época em diversas facetas: ensino, pesquisa e curiosidades.
Além de ampliar o acesso público ao acervo histórico da instituição, o projeto também busca preservar documentos físicos de valor histórico. “A digitalização ajuda a difundir esse material para as próximas gerações. Também estamos treinando estudantes para dar continuidade ao trabalho após a entrega do portal e vamos doar um scanner de alta resolução para a Esalq”, destaca Pazé.
O portal também traz depoimentos sobre a importância da Esalq com importantes nomes do ensino superior e pesquisa do Brasil, como o ex-aluno e ex-ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa) Roberto Rodrigues; o ex-reitor e professor da USP Jacques Marcovitch e a engenheira agrônoma e pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Soja, Mariangela Hungria da Cunha, a primeira mulher brasileira a receber o Prêmio Mundial da Alimentação (World Food Prize), considerado o "Nobel da Agricultura".
Um importante diferencial do portal é que ele está sendo projetado para projetado e desenvolvido para que todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência visual, auditiva, motora ou cognitiva, consigam navegar, compreender e interagir sem barreiras. Segundo pesquisa divulgada este ano pela BigDataCorp em parceria com o Movimento Web para Todos (WPT), apenas 2,9% dos sites no Brasil são realmente acessíveis.
Assim, a equipe tem trabalhado para tornar o portal o mais acessível possível, incluindo boa legibilidade, contraste, uso por leitor de tela, navegação por teclado, descrição de imagens e vídeos com acessibilidade completa. Esse trabalho foi pensado a partir da consultoria de um especialista em acessibilidade digital.
Para o coordenador do projeto, o portal contribuirá para ampliar o acesso à memória da educação e da pesquisa agropecuária brasileira. “A Esalq teve papel importante na transformação da agricultura brasileira e ajudou a formar profissionais que participaram diretamente desse processo. Tornar essa documentação acessível ao público é uma forma de preservar e compartilhar essa história”, afirma.
A diretora da Esalq, Thais Maria Ferreira de Souza Vieira, avalia que o Portal Luiz de Queiroz representa o compromisso da instituição com a preservação, a valorização e a democratização do conhecimento. “Ao reunir documentos e registros sobre a criação da Escola e sua trajetória até 1934, o projeto amplia o acesso a fontes históricas fundamentais para pesquisadores, estudantes e para toda a sociedade. Sob uma curadoria cuidadosa, resgata documentos, personagens e acontecimentos que, embora relevantes para a construção da identidade da Esalq, ainda haviam recebido pouca visibilidade. Ao tornar esse patrimônio acessível, o projeto fortalece a pesquisa histórica e permite compreender, com maior profundidade, as origens e os valores que continuam orientando a atuação da Esalq.”
Sobre o Portal Luiz de Queiroz
O projeto Portal Luiz de Queiroz consiste na maior pesquisa, digitalização, catalogação e organização de documentos já realizada sobre a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), compreendendo desde a sua fundação até a consolidação como a mais relevante instituição de ensino do país e uma das melhores faculdades do mundo na produção de pesquisas agronômicas. O projeto conta com patrocínio da Usina São Martinho, Caterpillar, John Deere, Rabobank e Itaú BBA, além do apoio da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e da Associação dos Ex-Alunos da Esalq (Adealq).
O Portal Luiz de Queiroz foi aprovado no Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) sob número 243545 no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).