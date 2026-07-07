Momentos de tensão e comoção marcaram a manhã desta terça-feira (7) na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), entre Saltinho e Piracicaba. Uma onça-parda foi atropelada por um carro e ficou ferida no canteiro central, chamando a atenção de quem passava pelo local.

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Motoristas reduziram a velocidade e alguns chegaram a se arriscar para impedir que o animal deixasse a pista, enquanto aguardavam a chegada da Polícia Ambiental.