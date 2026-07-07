07 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FELINO À SOLTA

Onça-parda é atropelada, fica ferida e desaparece em Piracicaba

Por Da reação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jhenyfer
Apesar dos esforços das pessoas, a onça acabou desaparecendo na mata.
Apesar dos esforços das pessoas, a onça acabou desaparecendo na mata.

 Momentos de tensão e comoção marcaram a manhã desta terça-feira (7) na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), entre Saltinho e Piracicaba. Uma onça-parda foi atropelada por um carro e ficou ferida no canteiro central, chamando a atenção de quem passava pelo local.

LEIA MAIS

Motoristas reduziram a velocidade e alguns chegaram a se arriscar para impedir que o animal deixasse a pista, enquanto aguardavam a chegada da Polícia Ambiental.

Assustada e ferida, a onça encontrou forças para fugir antes do resgate. Ela correu em direção à mata e desapareceu. Equipes realizaram buscas na região, mas, apesar da varredura, o felino não foi localizado.

O caso mobilizou quem presenciou a cena e reacende o alerta para a presença de animais silvestres nas rodovias da região, reforçando a importância da atenção redobrada ao volante.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários