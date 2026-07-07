Momentos de tensão e comoção marcaram a manhã desta terça-feira (7) na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), entre Saltinho e Piracicaba. Uma onça-parda foi atropelada por um carro e ficou ferida no canteiro central, chamando a atenção de quem passava pelo local.
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Motoristas reduziram a velocidade e alguns chegaram a se arriscar para impedir que o animal deixasse a pista, enquanto aguardavam a chegada da Polícia Ambiental.
Assustada e ferida, a onça encontrou forças para fugir antes do resgate. Ela correu em direção à mata e desapareceu. Equipes realizaram buscas na região, mas, apesar da varredura, o felino não foi localizado.
O caso mobilizou quem presenciou a cena e reacende o alerta para a presença de animais silvestres nas rodovias da região, reforçando a importância da atenção redobrada ao volante.