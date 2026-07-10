10 de julho de 2026
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DUELO DE GIGANTES

Espanha e Bélgica frente a frente

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução : Fifa World Cup
Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo em busca de uma vaga entre as quatro melhores seleções do torneio.
Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo em busca de uma vaga entre as quatro melhores seleções do torneio.

A disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo coloca frente a frente Espanha e Bélgica nesta sexta-feira, em um confronto decisivo pela competição. O confronto será disputado nesta sexta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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 A Espanha chega ao confronto apostando em seu estilo de posse de bola, organização tática e criatividade no setor ofensivo. A equipe busca confirmar o favoritismo construído ao longo da competição e avançar para a fase semifinal.

Do outro lado, a Bélgica tenta surpreender e seguir viva na busca pelo título. Com jogadores experientes e capacidade de decisão, a seleção belga aposta na força ofensiva e na competitividade para superar os espanhóis.

O confronto terá caráter eliminatório: quem vencer garante presença na semifinal, enquanto o perdedor encerra sua participação no Mundial. A expectativa é de uma partida equilibrada, marcada pela intensidade e pelo alto nível técnico das duas equipes.

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