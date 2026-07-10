A disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo coloca frente a frente Espanha e Bélgica nesta sexta-feira, em um confronto decisivo pela competição. O confronto será disputado nesta sexta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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A Espanha chega ao confronto apostando em seu estilo de posse de bola, organização tática e criatividade no setor ofensivo. A equipe busca confirmar o favoritismo construído ao longo da competição e avançar para a fase semifinal.