A disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo coloca frente a frente Espanha e Bélgica nesta sexta-feira, em um confronto decisivo pela competição. O confronto será disputado nesta sexta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Los Angeles, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
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A Espanha chega ao confronto apostando em seu estilo de posse de bola, organização tática e criatividade no setor ofensivo. A equipe busca confirmar o favoritismo construído ao longo da competição e avançar para a fase semifinal.
Do outro lado, a Bélgica tenta surpreender e seguir viva na busca pelo título. Com jogadores experientes e capacidade de decisão, a seleção belga aposta na força ofensiva e na competitividade para superar os espanhóis.
O confronto terá caráter eliminatório: quem vencer garante presença na semifinal, enquanto o perdedor encerra sua participação no Mundial. A expectativa é de uma partida equilibrada, marcada pela intensidade e pelo alto nível técnico das duas equipes.