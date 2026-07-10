A Prefeitura de Piracicaba deu início às obras de modernização em escolas da rede municipal de ensino. A primeira etapa contempla seis unidades escolares e integra um pacote de investimentos que prevê intervenções em 12 escolas do município. As melhorias são executadas pelas Secretarias Municipais de Educação e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos.
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O investimento total é de R$ 4.734.091,65 e deve beneficiar aproximadamente 5.000 pessoas, entre estudantes, professores, equipes gestoras e demais profissionais da educação. As obras têm como objetivo proporcionar ambientes mais seguros, acessíveis, confortáveis e adequados ao desenvolvimento das atividades escolares.
Segundo a Prefeitura, as intervenções incluem serviços de manutenção e substituição de estruturas em madeira e metal, recuperação de pisos, revestimentos e granitos, além de adequações nos sistemas hidráulico e elétrico. Também estão previstas melhorias voltadas à drenagem e à modernização dos espaços escolares.
Nesta primeira fase, os trabalhos já estão em andamento nas escolas municipais Professor Adolfo Basile, Professor José Pousa de Toledo, Angela Sbroggio Furlan, Professor Milton Rontani, Professor Francisco de Almeida Kronka e Ada Dedine Ometto.
Na Escola Municipal Professor Adolfo Basile, por exemplo, estão sendo instalados pisos táteis de alerta e direcionais, ampliando a acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou baixa visão. A unidade também recebe substituição e pintura de portas, recuperação de fissuras no piso da quadra poliesportiva, troca da estrutura da tabela de basquete e substituição dos elementos vazados em alvenaria.
O prefeito Helinho Zanatta destacou que os investimentos reforçam o compromisso da administração com a qualidade da educação pública. Segundo ele, a melhoria da infraestrutura escolar contribui para oferecer ambientes mais seguros, acolhedores e preparados para estudantes, professores e toda a comunidade escolar, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem.
Já na Escola Municipal Professor Milton Rontani, as melhorias estão concentradas na área externa da unidade, que recebe preparação do subleito para a instalação de piso intertravado. A nova estrutura tem como objetivo melhorar o escoamento da água da chuva, por meio das juntas drenantes, reduzindo a formação de poças e oferecendo mais segurança, conforto e acessibilidade para a circulação de alunos, professores e funcionários.
As intervenções fazem parte do processo de modernização da escola e dão continuidade às melhorias realizadas pela Prefeitura no segundo semestre do ano passado. Na ocasião, a unidade recebeu serviços como revisão completa do telhado do refeitório, substituição das telhas das salas de aula, cobertura do corredor externo e troca do piso do espaço, entre outras ações voltadas à melhoria da infraestrutura escolar.
O pacote de reformas contempla escolas municipais de Piracicaba, distribuídas em diferentes regiões da cidade. As unidades beneficiadas são: Professor Taufic Dummit, na Vila Sônia; Antônio Rodrigues Domingues, na Vila Fátima; Professor Francisco Benedicto Libardi, na Vila Cristina; Professor Francisco de Almeida Kronka, no CECAP/Eldorado; Enedina Lourenço Vieira, no Jardim Planalto; Professor Milton Rontani, na Pauliceia; Professora Tercília Bernadete Sanches Costa, no Jardim Piracicaba; Professor Adolfo Basile, no Vale do Sol; Professor José Pousa de Toledo, nos Bosques dos Lenheiros; Professora Érica Fernanda Gobbo Carlos, no Morumbi; Angela Sbroggio Furlan, no Jardim Esplanada; e Ada Dedine Ometto, na Vila Rezende.