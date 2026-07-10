O prefeito Helinho Zanatta destacou que os investimentos reforçam o compromisso da administração com a qualidade da educação pública. Segundo ele, a melhoria da infraestrutura escolar contribui para oferecer ambientes mais seguros, acolhedores e preparados para estudantes, professores e toda a comunidade escolar, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem.

Já na Escola Municipal Professor Milton Rontani, as melhorias estão concentradas na área externa da unidade, que recebe preparação do subleito para a instalação de piso intertravado. A nova estrutura tem como objetivo melhorar o escoamento da água da chuva, por meio das juntas drenantes, reduzindo a formação de poças e oferecendo mais segurança, conforto e acessibilidade para a circulação de alunos, professores e funcionários.

As intervenções fazem parte do processo de modernização da escola e dão continuidade às melhorias realizadas pela Prefeitura no segundo semestre do ano passado. Na ocasião, a unidade recebeu serviços como revisão completa do telhado do refeitório, substituição das telhas das salas de aula, cobertura do corredor externo e troca do piso do espaço, entre outras ações voltadas à melhoria da infraestrutura escolar.