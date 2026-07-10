A missão do Nhô Quim é das mais difíceis. Para levar a decisão para as cobranças de pênaltis, a equipe precisa vencer por quatro gols de diferença. Uma vitória por cinco ou mais gols garante a classificação direta do XV. Qualquer outro resultado coloca fim à campanha alvinegra na competição nacional.

Depois de sofrer uma dura derrota por 4 a 0 no confronto de ida, o XV de Piracicaba volta a campo neste sábado (11), às 18h, para disputar a partida de volta da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Cianorte será realizado no Estádio Barão da Serra Negra e definirá quem segue na briga pelo acesso à Série C.

Apesar do cenário desfavorável, o clube aposta na força do fator casa e no apoio da torcida para transformar o Barão da Serra Negra em um aliado na busca pela classificação. A expectativa é de um ambiente de incentivo durante os 90 minutos, com os torcedores empurrando a equipe desde o apito inicial.

Para incentivar a presença do público, a diretoria manteve preços populares para os ingressos. As entradas para o Setor Preto (Cadeira Lateral – Portão 1) e para o Setor Aversa (Geral – Portões 5 e 6) custam R$ 5,00, enquanto os ingressos para o Setor Unimed (Cativa – Portão 2) estão sendo vendidos por R$ 15,00.

O XV chega para o confronto consciente do tamanho do desafio, mas confiante de que pode fazer uma grande atuação diante de sua torcida. O apoio vindo das arquibancadas será considerado um fator importante para motivar o elenco em busca de uma remontada que entraria para a história do clube.