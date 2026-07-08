A mobilização realizada pela Apeoesp e pela deputada estadual Professora Bebel (PT), juntamente com bancadas de oposição ao governador Tarcísio de Freitas, nesta última terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fez com que não fosse pautado nesta semana o Projeto de Lei 1316/2025, do governador Tarcísio de Freitas, que trata da reforma administrativa na educação.

Esse recuo do governo e dos deputados estaduais que compõem a sua base na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi fruto do resultado de centenas de professores, estudantes e lideranças e militantes de movimentos sociais lotaram as galerias do plenário Juscelino Kubitschek e as imediações da Casa, que foram protestar contra a propositura.