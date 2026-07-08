08 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DECISÃO ADIADA

Pressão da Apeoesp faz reforma da educação ser adiada

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A deputada Professora Bebel conversa com professores, informando que o projeto da reforma administrativa não seria colocado em votação em função da pressão
A deputada Professora Bebel conversa com professores, informando que o projeto da reforma administrativa não seria colocado em votação em função da pressão

A mobilização realizada pela Apeoesp e pela deputada estadual Professora Bebel (PT), juntamente com bancadas de oposição ao governador Tarcísio de Freitas, nesta última terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fez com que não fosse pautado nesta semana o Projeto de Lei 1316/2025, do governador Tarcísio de Freitas, que trata da reforma administrativa na educação.

Esse recuo do governo e dos deputados estaduais que compõem a sua base na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi fruto do resultado de centenas de professores, estudantes e lideranças e militantes de movimentos sociais lotaram as galerias do plenário Juscelino Kubitschek e as imediações da Casa, que foram protestar contra a propositura.

Professores, estudantes e lideranças lotaram o plenário da Assembleia Legislativa para pressionar os deputados estaduais.

A deputada Professora Bebel, que também é primeira presidenta licenciada da Apeoesp, diz, no entanto, que é fundamental que a categoria fique atenta e mobilizada para impedir esse e qual quer outro ataque à educação pública no Estado de São Paulo e aos direitos da nossa categoria.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Bebel diz que continuará lutando contra este projeto porque é mais um ataque aos professores, uma vez que amplia hipóteses de remoção, condiciona promoção e evolução na carreira à avaliação desempenho e possibilita que diversas regras possam feitas a partir de decreto, assim como muda o tratamento das faltas, estabelecendo a retomada das chamadas faltas-dia pela somatória de faltas-aula.

“São diversas medidas que atacam o magistério paulista. Portanto, é preciso um grande movimento para barrar este que representa o desmonte da carreira do magistério na rede estadual de ensino”, completa a deputada Professora Bebel.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários