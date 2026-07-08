A mobilização realizada pela Apeoesp e pela deputada estadual Professora Bebel (PT), juntamente com bancadas de oposição ao governador Tarcísio de Freitas, nesta última terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fez com que não fosse pautado nesta semana o Projeto de Lei 1316/2025, do governador Tarcísio de Freitas, que trata da reforma administrativa na educação.
Esse recuo do governo e dos deputados estaduais que compõem a sua base na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi fruto do resultado de centenas de professores, estudantes e lideranças e militantes de movimentos sociais lotaram as galerias do plenário Juscelino Kubitschek e as imediações da Casa, que foram protestar contra a propositura.
Professores, estudantes e lideranças lotaram o plenário da Assembleia Legislativa para pressionar os deputados estaduais.
A deputada Professora Bebel, que também é primeira presidenta licenciada da Apeoesp, diz, no entanto, que é fundamental que a categoria fique atenta e mobilizada para impedir esse e qual quer outro ataque à educação pública no Estado de São Paulo e aos direitos da nossa categoria.
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Bebel diz que continuará lutando contra este projeto porque é mais um ataque aos professores, uma vez que amplia hipóteses de remoção, condiciona promoção e evolução na carreira à avaliação desempenho e possibilita que diversas regras possam feitas a partir de decreto, assim como muda o tratamento das faltas, estabelecendo a retomada das chamadas faltas-dia pela somatória de faltas-aula.
“São diversas medidas que atacam o magistério paulista. Portanto, é preciso um grande movimento para barrar este que representa o desmonte da carreira do magistério na rede estadual de ensino”, completa a deputada Professora Bebel.