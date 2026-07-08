A força-tarefa montada para localizar a onça-parda atropelada na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba, continua mobilizada. Até a noite de terça-feira (7), o animal ainda não havia sido encontrado, apesar das buscas realizadas por equipes da Polícia Militar Ambiental, veterinários e especialistas em fauna silvestre.

A operação percorreu uma área de aproximadamente um quilômetro quadrado, incluindo trechos de mata ciliar e plantações de cana-de-açúcar às margens da rodovia. Durante os trabalhos, foram utilizadas técnicas de rastreamento por pegadas e outros indícios que pudessem indicar o deslocamento do felino.

A Polícia Militar Ambiental também orientou moradores da região para que acionem imediatamente os órgãos competentes caso a onça seja avistada. A recomendação é que ninguém tente se aproximar ou capturar o animal.