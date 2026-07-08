A força-tarefa montada para localizar a onça-parda atropelada na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba, continua mobilizada. Até a noite de terça-feira (7), o animal ainda não havia sido encontrado, apesar das buscas realizadas por equipes da Polícia Militar Ambiental, veterinários e especialistas em fauna silvestre.
A operação percorreu uma área de aproximadamente um quilômetro quadrado, incluindo trechos de mata ciliar e plantações de cana-de-açúcar às margens da rodovia. Durante os trabalhos, foram utilizadas técnicas de rastreamento por pegadas e outros indícios que pudessem indicar o deslocamento do felino.
A Polícia Militar Ambiental também orientou moradores da região para que acionem imediatamente os órgãos competentes caso a onça seja avistada. A recomendação é que ninguém tente se aproximar ou capturar o animal.
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Estado do animal preocupa
Uma especialista em fauna silvestre avaliou as imagens registradas após o atropelamento e afirmou que a onça apresentava sinais evidentes de debilidade.
Segundo a análise, o felino estava desorientado, ofegante e bastante fragilizado. O comportamento explica o fato de não ter reagido quando um homem o puxou pelo rabo para retirá-lo da pista.
A especialista ressaltou que, se o animal estivesse em condições normais, dificilmente permitiria essa aproximação e poderia ter atacado a pessoa. Ela explicou ainda que onças-pardas costumam evitar o contato com seres humanos e tentam fugir sempre que conseguem.
Orientação é não se aproximar
Enquanto as buscas continuam, especialistas reforçam que qualquer avistamento deve ser comunicado imediatamente à Polícia Militar Ambiental.
Além do risco de acidentes, uma tentativa de aproximação pode colocar pessoas em perigo e dificultar o trabalho de resgate, especialmente se o animal recuperar parte de sua capacidade de reação.