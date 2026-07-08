Uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental terminou com o resgate de nove aves silvestres que eram mantidas ilegalmente em uma residência de Cosmópolis, na região de Piracicaba. O responsável pelo imóvel acabou autuado e recebeu multas que, juntas, somam R$ 31,5 mil.

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Durante a ação, os policiais encontraram os animais confinados em gaiolas pequenas, sujas e sem condições adequadas. Os recipientes de água e comida estavam tomados por fezes e lodo, a alimentação era insuficiente e algumas aves já demonstravam claros sinais de estresse por causa do cativeiro.