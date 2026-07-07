O transporte coletivo operará com horários de domingo na quinta-feira (9). Apenas as linhas 210 (Unileste), 416 (Uninoroeste/TVS), 505 (Uninorte) e 507 (Parque Automotivo via Hyundai) funcionarão com horários de dias úteis. Na sexta-feira (10), todas as linhas voltam à programação normal. A loja da Pira Mobilidade permanece fechada no feriado e reabre na sexta-feira, das 7h às 19h.

O comércio de rua e os corredores comerciais funcionarão na quinta-feira, das 9h às 16h, enquanto os supermercados terão horários próprios. No shopping, as lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, e a praça de alimentação e lazer funciona das 11h às 22h. As agências bancárias permanecem fechadas apenas na quinta-feira e retomam o atendimento na sexta, das 10h às 16h. O Mercado Municipal abre das 6h às 12h, e os varejões funcionam normalmente: Vila Rezende, das 6h às 11h; Primeiro de Maio, Primavera e Balbo, das 14h às 19h.

Entre as opções de lazer, o Zoológico funciona das 9h às 14h; o Paraíso das Crianças, das 9h às 20h; o Parque da Rua do Porto, das 6h às 21h30; Parque do Piracicamirim e Parque do Monte Líbano, das 6h às 21h; Parque do Engenho Central, das 6h às 22h; e a Estação da Paulista, das 5h às 22h. O Museu da Água abre na quinta e sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita, enquanto o Aquário Municipal segue fechado para manutenção. A Pinacoteca Municipal funciona das 9h às 17h. Na área de turismo, o Pedalinho opera das 10h às 18h, o Trenzinho Turístico das 10h às 18h, o Passeio de Barco das 9h às 18h, a Feira de Artesanato da Rua do Porto das 10h às 17h, a Casa do Artesão do Engenho Central das 10h às 17h e o Complexo Gastronômico da Rua do Porto das 10h30 às 17h.