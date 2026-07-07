O feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado na quinta-feira (9), altera o funcionamento de diversos serviços em Piracicaba. Além da data comemorativa, a sexta-feira (10) será ponto facultativo nas repartições municipais, prolongando as mudanças até o fim da semana para parte dos atendimentos públicos.
Quem pretende resolver pendências, fazer compras ou aproveitar o dia de folga deve ficar atento aos horários especiais. Enquanto órgãos públicos suspendem o expediente, serviços essenciais seguem funcionando normalmente e diversos espaços de lazer, cultura e turismo permanecem abertos para receber visitantes.
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A Prefeitura, Centro Cívico, secretarias municipais, autarquias, Câmara Municipal, Ipasp e Poupatempo Municipal estarão fechados na quinta (9) e na sexta-feira (10), retomando o atendimento na segunda-feira (13), a partir das 8h. O Poupatempo Estadual fecha apenas no feriado e reabre normalmente na sexta-feira. Na saúde, as UPAs e a Central de Ortopedia e Traumatologia (COT) funcionam 24 horas, assim como o Samu, pelo telefone 192. Já as UBSs e USFs permanecem fechadas nos dias 9 e 10.
A coleta de lixo domiciliar segue normalmente, conforme o cronograma de cada bairro. Na assistência social, os Cras, Creas, Centro Pop e Cadastro Único não funcionam na quinta e sexta-feira. Já o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) atenderá na quinta-feira, das 9h às 18h, e na sexta-feira, das 8h às 22h.
Os serviços de emergência permanecem em operação durante todo o feriado, incluindo Guarda Civil (153), Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiros (193), Polícia Militar (190), Polícia Civil (197), Pelotão Ambiental (153), Polícia Rodoviária (3424-2872) e CPFL (0800-0101010), todos com atendimento 24 horas.
Comércio, transporte e lazer terão horários especiais
O transporte coletivo operará com horários de domingo na quinta-feira (9). Apenas as linhas 210 (Unileste), 416 (Uninoroeste/TVS), 505 (Uninorte) e 507 (Parque Automotivo via Hyundai) funcionarão com horários de dias úteis. Na sexta-feira (10), todas as linhas voltam à programação normal. A loja da Pira Mobilidade permanece fechada no feriado e reabre na sexta-feira, das 7h às 19h.
O comércio de rua e os corredores comerciais funcionarão na quinta-feira, das 9h às 16h, enquanto os supermercados terão horários próprios. No shopping, as lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, e a praça de alimentação e lazer funciona das 11h às 22h. As agências bancárias permanecem fechadas apenas na quinta-feira e retomam o atendimento na sexta, das 10h às 16h. O Mercado Municipal abre das 6h às 12h, e os varejões funcionam normalmente: Vila Rezende, das 6h às 11h; Primeiro de Maio, Primavera e Balbo, das 14h às 19h.
Entre as opções de lazer, o Zoológico funciona das 9h às 14h; o Paraíso das Crianças, das 9h às 20h; o Parque da Rua do Porto, das 6h às 21h30; Parque do Piracicamirim e Parque do Monte Líbano, das 6h às 21h; Parque do Engenho Central, das 6h às 22h; e a Estação da Paulista, das 5h às 22h. O Museu da Água abre na quinta e sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita, enquanto o Aquário Municipal segue fechado para manutenção. A Pinacoteca Municipal funciona das 9h às 17h. Na área de turismo, o Pedalinho opera das 10h às 18h, o Trenzinho Turístico das 10h às 18h, o Passeio de Barco das 9h às 18h, a Feira de Artesanato da Rua do Porto das 10h às 17h, a Casa do Artesão do Engenho Central das 10h às 17h e o Complexo Gastronômico da Rua do Porto das 10h30 às 17h.
A recomendação é conferir os horários antes de sair de casa.