Quem deseja ampliar a família com um novo companheiro de quatro patas terá uma oportunidade nesta quinta-feira (9), das 9h às 15h, durante a feira de adoção de cães e gatos promovida pelo Amigos Bem Estar Animal.
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O evento será realizado na Rua dos Mandis, sem número, no bairro Jupiá, reunindo animais que estão saudáveis e à espera de um lar definitivo.
A iniciativa busca incentivar a adoção responsável, oferecendo aos interessados a chance de conhecer os animais e receber orientações sobre os cuidados necessários para garantir uma convivência segura e saudável.
Além de proporcionar uma nova oportunidade para cães e gatos, a feira também chama a atenção para a importância da posse responsável, da castração e do compromisso com o bem-estar dos animais.
A organização convida toda a comunidade a participar da ação, conhecer os pets disponíveis para adoção e contribuir para que mais animais encontrem uma família.