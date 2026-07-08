08 de julho de 2026
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Feira de adoção de cães e gatos acontece nesta quinta-feira (9)

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Feira de adoção reunirá cães e gatos que aguardam por um novo lar. A iniciativa incentiva a adoção responsável e o bem-estar animal.
Feira de adoção reunirá cães e gatos que aguardam por um novo lar. A iniciativa incentiva a adoção responsável e o bem-estar animal.

Quem deseja ampliar a família com um novo companheiro de quatro patas terá uma oportunidade nesta quinta-feira (9), das 9h às 15h, durante a feira de adoção de cães e gatos promovida pelo Amigos Bem Estar Animal.

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O evento será realizado na Rua dos Mandis, sem número, no bairro Jupiá, reunindo animais que estão saudáveis e à espera de um lar definitivo.

A iniciativa busca incentivar a adoção responsável, oferecendo aos interessados a chance de conhecer os animais e receber orientações sobre os cuidados necessários para garantir uma convivência segura e saudável.

Além de proporcionar uma nova oportunidade para cães e gatos, a feira também chama a atenção para a importância da posse responsável, da castração e do compromisso com o bem-estar dos animais.

A organização convida toda a comunidade a participar da ação, conhecer os pets disponíveis para adoção e contribuir para que mais animais encontrem uma família.

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