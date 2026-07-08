Quem deseja ampliar a família com um novo companheiro de quatro patas terá uma oportunidade nesta quinta-feira (9), das 9h às 15h, durante a feira de adoção de cães e gatos promovida pelo Amigos Bem Estar Animal.

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O evento será realizado na Rua dos Mandis, sem número, no bairro Jupiá, reunindo animais que estão saudáveis e à espera de um lar definitivo.