Nesta terça-feira (8), um sistema de frente fria avança pelo litoral paulista e muda as condições do tempo principalmente na faixa leste do estado. Em Piracicaba, os efeitos devem ser mais discretos, mas a chegada do sistema contribui para mudanças no padrão atmosférico dos próximos dias.

Quem esperava um mês de julho com tempo estável pode se preparar para mudanças. A previsão indica que o clima deve variar bastante nos próximos dias no estado de São Paulo, incluindo a região de Piracicaba, com passagem de frente fria, possibilidade de temporais e uma nova onda de calor na segunda quinzena do mês.

A principal mudança está prevista para o período entre os dias 12 e 15 de julho. Modelos meteorológicos indicam a formação de um sistema que pode provocar pancadas de chuva fortes e isoladas em diferentes regiões do estado de São Paulo. A previsão ainda pode sofrer alterações, mas há possibilidade de temporais localizados durante esse período.

Depois da chuva, o calor deve voltar com força. A tendência para a segunda quinzena de julho aponta para uma onda de calor em parte do estado. Em cidades do noroeste paulista, as temperaturas podem ultrapassar os 35°C.

Na região de Piracicaba, a expectativa é de dias mais quentes do que o normal para esta época do ano, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar em alguns períodos.