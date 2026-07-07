Quem esperava um mês de julho com tempo estável pode se preparar para mudanças. A previsão indica que o clima deve variar bastante nos próximos dias no estado de São Paulo, incluindo a região de Piracicaba, com passagem de frente fria, possibilidade de temporais e uma nova onda de calor na segunda quinzena do mês.
Nesta terça-feira (8), um sistema de frente fria avança pelo litoral paulista e muda as condições do tempo principalmente na faixa leste do estado. Em Piracicaba, os efeitos devem ser mais discretos, mas a chegada do sistema contribui para mudanças no padrão atmosférico dos próximos dias.
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A principal mudança está prevista para o período entre os dias 12 e 15 de julho. Modelos meteorológicos indicam a formação de um sistema que pode provocar pancadas de chuva fortes e isoladas em diferentes regiões do estado de São Paulo. A previsão ainda pode sofrer alterações, mas há possibilidade de temporais localizados durante esse período.
Depois da chuva, o calor deve voltar com força. A tendência para a segunda quinzena de julho aponta para uma onda de calor em parte do estado. Em cidades do noroeste paulista, as temperaturas podem ultrapassar os 35°C.
Na região de Piracicaba, a expectativa é de dias mais quentes do que o normal para esta época do ano, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar em alguns períodos.
A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo ao longo da semana, já que os modelos meteorológicos podem ajustar a intensidade da chuva e da onda de calor conforme a aproximação dos sistemas.