07 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva forte e calor de 35°C podem atingir Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
A principal mudança está prevista para o período entre os dias 12 e 15 de julho
A principal mudança está prevista para o período entre os dias 12 e 15 de julho

Quem esperava um mês de julho com tempo estável pode se preparar para mudanças. A previsão indica que o clima deve variar bastante nos próximos dias no estado de São Paulo, incluindo a região de Piracicaba, com passagem de frente fria, possibilidade de temporais e uma nova onda de calor na segunda quinzena do mês.

Nesta terça-feira (8), um sistema de frente fria avança pelo litoral paulista e muda as condições do tempo principalmente na faixa leste do estado. Em Piracicaba, os efeitos devem ser mais discretos, mas a chegada do sistema contribui para mudanças no padrão atmosférico dos próximos dias.

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A principal mudança está prevista para o período entre os dias 12 e 15 de julho. Modelos meteorológicos indicam a formação de um sistema que pode provocar pancadas de chuva fortes e isoladas em diferentes regiões do estado de São Paulo. A previsão ainda pode sofrer alterações, mas há possibilidade de temporais localizados durante esse período.

Depois da chuva, o calor deve voltar com força. A tendência para a segunda quinzena de julho aponta para uma onda de calor em parte do estado. Em cidades do noroeste paulista, as temperaturas podem ultrapassar os 35°C.

Na região de Piracicaba, a expectativa é de dias mais quentes do que o normal para esta época do ano, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar em alguns períodos.

A recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo ao longo da semana, já que os modelos meteorológicos podem ajustar a intensidade da chuva e da onda de calor conforme a aproximação dos sistemas.

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