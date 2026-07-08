O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) endureceu o discurso contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após sua participação em uma audiência pública nos Estados Unidos sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros. Em nota divulgada nesta terça-feira (7), o Palácio do Planalto afirmou que o parlamentar atuou com objetivo "eleitoreiro" e classificou sua postura como uma ação contrária aos interesses nacionais.

Segundo o Executivo, entre os brasileiros inscritos para participar da audiência promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Flávio Bolsonaro teria sido o único a não defender o fim das tarifas contra o Brasil.

Governo reage à participação de Flávio

Na manifestação oficial, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) afirmou que o senador optou por defender apenas o adiamento das tarifas, e não o cancelamento das medidas, o que, segundo o governo, buscaria favorecer interesses políticos.