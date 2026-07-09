SRA. BENEDITA DE FATIMA NHUMA FERREIRA Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 70 anos, filha da Sra. Maria da Conceição Nhuma, falecida, era casada com o Sr. Jose Freires Ferreira; deixa os filhos: Vanderlei; Vanderleia; Vanderlan; Vandernil e Vanderson. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. FRANCISCO PEREIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Raymundo Pereira e da Sra. Georgina Pereira, era viúvo da Sra. Tereza Manoel Pereira; deixa os filhos: Isabel Cristina Manoel Pereira, casada com o Sr. José Lucio Coelho Pereira e Jose Mauricio Pereira, falecido. Deixa o neto: Fernando Henrique Pereira e a bisneta Alicia Fernanda Pereira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. GENY GARCIA FAELIS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. José Garcia e da Sra. Ilidia Rodrigues Garcia, era viúva do Sr. Antonio Luiz Faelis; deixa os filhos: Antonio Carlos Faelis, casado com a Sra. Samira Cristina de Barros Faelis; Luis Fernando Faelis, casado com a Sra. Vanessa Cristina Rabelo e Wagner Aparecido Faelis. Deixa os netos: Jhonatan; João Gabriel e Anna Beatriz, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.