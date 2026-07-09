SRA. BENEDITA DE FATIMA NHUMA FERREIRA Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 70 anos, filha da Sra. Maria da Conceição Nhuma, falecida, era casada com o Sr. Jose Freires Ferreira; deixa os filhos: Vanderlei; Vanderleia; Vanderlan; Vandernil e Vanderson. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. FRANCISCO PEREIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Raymundo Pereira e da Sra. Georgina Pereira, era viúvo da Sra. Tereza Manoel Pereira; deixa os filhos: Isabel Cristina Manoel Pereira, casada com o Sr. José Lucio Coelho Pereira e Jose Mauricio Pereira, falecido. Deixa o neto: Fernando Henrique Pereira e a bisneta Alicia Fernanda Pereira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. GENY GARCIA FAELIS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. José Garcia e da Sra. Ilidia Rodrigues Garcia, era viúva do Sr. Antonio Luiz Faelis; deixa os filhos: Antonio Carlos Faelis, casado com a Sra. Samira Cristina de Barros Faelis; Luis Fernando Faelis, casado com a Sra. Vanessa Cristina Rabelo e Wagner Aparecido Faelis. Deixa os netos: Jhonatan; João Gabriel e Anna Beatriz, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ LINDOLFO DE ASSIS NETO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho do Sr. Genival Luiz de Assis, falecido e da Sra. Expedita Leite Linhares; deixa os filhos: Rosemari Piovesan Toretta, casada com o Sr. Bernardo Dimas Toretta; Luiz Rosnildo Piovensan de Assis, casado com a Sra. Márcia Crislaine de Assis e Ana Julia Oliveira de Assis. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA MONTEIRO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha dos finados Sr. Argemiro Rodrigues Pereira e da Sra. Nair de Jesus Pereira, era casada com o Sr. Francisco da Silva Monteiro; deixa os filhos: Thaynara Stefani Monteiro, casada com o Sr. Murilo e Rafael Stefani Monteiro. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h da sala "Saudade" do Velório do Cemitério Memorial Cidade Jardim na cidade de Rio Claro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ODAIR ANTONIO RIBEIRO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Antonio Nunes Ribeiro e da Sra. Anice Maria Ribeiro da Silva, era casado com a Sra. Silvia Ana da Silva Ribeiro; deixa os filhos: Camila da Silva Ribeiro, casada com o Sr. Alfredo Bueno Stocco; Eduardo Matheus da Silva Ribeiro, casado com a Sra. Rosimara Lucia Gouveia e Bruna da Silva Ribeiro, falecida. Deixa os netos: Arthur e Isadora, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá amanhã, das 08h00 às 13h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 13h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. TANANI RODRIGUES CARDOSO DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha do Sr. Valdemar Cardoso da Silva e da Sra. Martha Rodrigues da Silva; deixa o filho: Gabriel Cardoso Correa. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.