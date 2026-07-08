O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar a tensão no Oriente Médio ao afirmar que um "grande ataque" contra o Irã deve ocorrer na noite desta quarta-feira (8). A declaração foi feita durante a cúpula da Otan e veio acompanhada de uma revelação sobre uma ordem dada às forças americanas: "Não encostem no petróleo".

Mais cedo, Trump havia afirmado que o acordo de paz firmado com Teerã estava encerrado. Horas depois, adotou um discurso menos categórico, dizendo que não sabe se o cessar-fogo conseguirá ser mantido diante da nova escalada do conflito.

Ataque pode ampliar tensão no Oriente Médio

Segundo Trump, os Estados Unidos estão preparados para intensificar as ações militares caso considerem necessário. O presidente afirmou que a ofensiva poderá atingir alvos estratégicos e mencionou que, em uma eventual ampliação da operação, instalações de energia e abastecimento de água também poderiam ser afetadas.