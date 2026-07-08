O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar a tensão no Oriente Médio ao afirmar que um "grande ataque" contra o Irã deve ocorrer na noite desta quarta-feira (8). A declaração foi feita durante a cúpula da Otan e veio acompanhada de uma revelação sobre uma ordem dada às forças americanas: "Não encostem no petróleo".
Mais cedo, Trump havia afirmado que o acordo de paz firmado com Teerã estava encerrado. Horas depois, adotou um discurso menos categórico, dizendo que não sabe se o cessar-fogo conseguirá ser mantido diante da nova escalada do conflito.
Ataque pode ampliar tensão no Oriente Médio
Segundo Trump, os Estados Unidos estão preparados para intensificar as ações militares caso considerem necessário. O presidente afirmou que a ofensiva poderá atingir alvos estratégicos e mencionou que, em uma eventual ampliação da operação, instalações de energia e abastecimento de água também poderiam ser afetadas.
Durante a conversa com jornalistas, ele ainda responsabilizou o Irã por ataques contra embarcações na região e reforçou que Washington responderá de forma contundente caso novas ações ocorram.
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Ordem foi para preservar estrutura petrolífera
Trump também revelou detalhes de uma operação realizada recentemente contra a Ilha de Kharg, principal terminal de exportação de petróleo do Irã. De acordo com ele, apesar de a área ter sido alvo dos ataques, houve uma orientação expressa para evitar danos aos reservatórios de petróleo.
Segundo o presidente americano, a decisão foi estratégica, pois os Estados Unidos poderiam assumir o controle da região futuramente, motivo pelo qual determinou que as instalações petrolíferas fossem preservadas.
Estreito de Ormuz volta ao centro da crise
O líder americano afirmou ainda que o bloqueio ao Estreito de Ormuz poderá ser retomado caso o cenário continue se deteriorando. Ele disse que países integrantes da Otan concordaram em enviar embarcações especializadas na remoção de minas para garantir a segurança da navegação na rota marítima.
O estreito é considerado um dos corredores mais importantes para o transporte mundial de petróleo e qualquer interrupção pode provocar impactos significativos na economia global.
Cessar-fogo fica ameaçado
Apesar de Estados Unidos e Irã terem firmado um acordo preliminar de paz em junho, a trégua voltou a ser colocada em dúvida após novos confrontos.
Na terça-feira (7), forças americanas lançaram uma ofensiva contra alvos iranianos em resposta a ataques contra navios comerciais que navegavam pelo Estreito de Ormuz.
Como reação, o governo iraniano classificou a ação como uma violação do acordo e realizou ataques contra bases militares dos EUA localizadas no Bahrein e no Kuwait. Os dois países ativaram alertas de mísseis para a população devido ao risco de novos bombardeios.