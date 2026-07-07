Os Estados Unidos registraram um forte aumento no déficit da balança comercial em maio, contrariando a expectativa de que a política tarifária adotada pelo governo de Donald Trump reduziria a dependência de produtos importados. Dados divulgados pelo Departamento de Comércio mostram que o desequilíbrio entre compras e vendas ao exterior avançou 42,2% em relação a abril, alcançando US$ 77,6 bilhões.

O resultado ocorreu em um cenário marcado pelo crescimento das importações e pela retração das exportações, indicando que as tarifas impostas pelo governo americano ainda não produziram o efeito esperado sobre o comércio exterior.

Importações seguem em alta

As compras externas dos Estados Unidos aumentaram 3,3% no período, chegando a US$ 395,3 bilhões. Entre os itens que mais impulsionaram esse avanço estão equipamentos de tecnologia, petróleo bruto, automóveis, autopeças, bens de consumo e insumos utilizados pela indústria.