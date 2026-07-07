Poucas quadras depois, a PM encontrou a suspeita. Uma jovem de 22 anos estava sentada na calçada com as malas prontas, pronta para fugir. Ela estava com marcas de sangue no corpo e um hematoma na cabeça, causado durante a briga.

Antes de ir pra delegacia, a jovem passou pelo pronto-socorro para fazer corpo de delito.

Na Delegacia Seccional de Limeira, a mulher contou que as duas tinham bebido e a vítima teria usado drogas quando chegaram em casa. Segundo ela, a briga começou porque cogirou sair do imóvel, quando a amiga pegou a faca e, após desarmar a colega desferiu os golpes.