A madrugada desta segunda-feira (06) terminou em sangue no Parque Hipólito, em Limeira, na região de Piracicaba.
Uma discussão entre duas jovens que moravam juntas há apenas 15 dias acabou com uma esfaqueada e outra algemada.
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Por volta de 1h da manhã a Polícia Militar foi chamada via COPOM para atender uma agressão. Chegando na casa, o portão estava aberto. Os vizinhos já avisaram: uma mulher tinha sido esfaqueada lá dentro.
Os policiais entraram e acharam a vítima, Bianca Jhuly Vieira, de 25 anos, com vários cortes profundos, principalmente no pescoço. O sangue estava por todo lado. O SAMU foi chamado às pressas e levou Bianca para a Santa Casa. Ela segue internada em estado grave.
Encontraram com as malas prontas
Poucas quadras depois, a PM encontrou a suspeita. Uma jovem de 22 anos estava sentada na calçada com as malas prontas, pronta para fugir. Ela estava com marcas de sangue no corpo e um hematoma na cabeça, causado durante a briga.
Antes de ir pra delegacia, a jovem passou pelo pronto-socorro para fazer corpo de delito.
Na Delegacia Seccional de Limeira, a mulher contou que as duas tinham bebido e a vítima teria usado drogas quando chegaram em casa. Segundo ela, a briga começou porque cogirou sair do imóvel, quando a amiga pegou a faca e, após desarmar a colega desferiu os golpes.
Trabalho da perícia
A perícia foi chamada e encontrou sangue espalhado pelo sofá, chão e banheiro da casa. A faca estava caída na cozinha. Os celulares das mulheres foram apreendidos.
A jovem de 22 anos foi indiciada por tentativa de homicídio e permaneceu presa.