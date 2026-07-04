O empresário de 32 anos preso pela Polícia Civil durante uma operação contra a comercialização de produtos falsificados mantinha três lojas em Piracicaba, localizadas nos bairros Glória e Mário Dedini. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 1,5 mil mercadorias, avaliadas em cerca de R$ 340 mil.
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Entre os itens recolhidos estavam camisetas da seleção brasileira, uniformes de clubes nacionais e internacionais, calçados, relógios, acessórios e outros artigos que apresentavam indícios de falsificação. Os produtos esportivos concentraram a maior parte do material apreendido pelos policiais.
De acordo com a Polícia Civil, uma camisa falsificada da seleção brasileira podia ser adquirida pelos comerciantes por cerca de R$ 30 e revendida ao consumidor por aproximadamente R$ 190. Já os tênis eram comprados por cerca de R$ 150 e comercializados por até R$ 600, evidenciando a elevada margem de lucro obtida com a venda dos produtos ilegais.
As mercadorias apreendidas serão submetidas à perícia para confirmação da falsificação e contabilização por categoria. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema de comercialização e eventual distribuição dos produtos.