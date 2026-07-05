Horas antes do apito inicial, o cenário era completamente diferente. Uma multidão ocupava a praça em clima de festa para acompanhar a partida no telão instalado no palco. Bandeiras, camisas amarelas e muita confiança embalavam a torcida, que acreditava na classificação.

O sonho do hexacampeonato acabou de forma amarga na noite deste domingo (5). Reunidos na Praça José Bonifácio, no Japão na Praça em Piracicaba, centenas de torcedores acompanharam a derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, resultado que decretou a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos.

A esperança ganhou ainda mais força quando o Brasil teve um pênalti a favor no primeiro tempo, após falta sobre Matheus Cunha. Mas o goleiro norueguês brilhou ao defender a cobrança de Bruno Guimarães, frustrando a explosão de alegria que já tomava conta da praça.

Mesmo criando oportunidades e pressionando em busca do gol, a Seleção acabou castigada. Em uma bola aérea, Haaland apareceu para marcar de cabeça e silenciar os torcedores piracicabanos.

O Brasil se lançou ao ataque na tentativa de reagir, mas viu a situação ficar ainda mais complicada quando a Noruega ampliou o placar. O segundo gol caiu como um verdadeiro balde de água fria. Revoltados com a atuação da equipe e a fragilidade da marcação brasileira, muitos torcedores começaram a deixar a Praça José Bonifácio antes mesmo do apito final.