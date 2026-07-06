Segundo a polícia, o esquema vendia cartelas por R$ 10 em Piracicaba, Limeira e cidades da região. A promessa era pagar um prêmio principal de R$ 100 mil, além de outros prêmios em dinheiro.

A Polícia Civil prendeu, na manhã deste domingo (5), dois homens suspeitos de comandar um esquema de sorteio ilegal chamado "Vida Sorte" em Piracicaba. A ação foi realizada por investigadores do SECCOLD, do DEIC/DEINTER 9, no momento em que os suspeitos faziam o sorteio ao vivo pelas redes sociais.

Foram presos um homem de 60 anos, apontado como o verdadeiro responsável pelo esquema, e outro de 65 anos, que aparecia como titular da empresa utilizada na operação. A empresa havia sido aberta há apenas 45 dias.

De acordo com as investigações, os organizadores usavam de forma irregular um certificado de autorização pertencente a uma entidade filantrópica do Pará para dar aparência de legalidade ao sorteio. A Polícia Civil afirma que a empresa não possuía autorização dos órgãos competentes para realizar esse tipo de promoção.

A investigação aponta que poderiam ser vendidas até 100 mil cartelas, o que representaria uma arrecadação de R$ 1 milhão. Como a premiação anunciada somava R$ 115 mil, a polícia suspeita que a diferença, de R$ 885 mil, seria destinada de forma irregular, com indícios de lavagem de dinheiro.