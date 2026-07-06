A Polícia Civil prendeu, na manhã deste domingo (5), dois homens suspeitos de comandar um esquema de sorteio ilegal chamado "Vida Sorte" em Piracicaba. A ação foi realizada por investigadores do SECCOLD, do DEIC/DEINTER 9, no momento em que os suspeitos faziam o sorteio ao vivo pelas redes sociais.
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Segundo a polícia, o esquema vendia cartelas por R$ 10 em Piracicaba, Limeira e cidades da região. A promessa era pagar um prêmio principal de R$ 100 mil, além de outros prêmios em dinheiro.
Foram presos um homem de 60 anos, apontado como o verdadeiro responsável pelo esquema, e outro de 65 anos, que aparecia como titular da empresa utilizada na operação. A empresa havia sido aberta há apenas 45 dias.
De acordo com as investigações, os organizadores usavam de forma irregular um certificado de autorização pertencente a uma entidade filantrópica do Pará para dar aparência de legalidade ao sorteio. A Polícia Civil afirma que a empresa não possuía autorização dos órgãos competentes para realizar esse tipo de promoção.
A investigação aponta que poderiam ser vendidas até 100 mil cartelas, o que representaria uma arrecadação de R$ 1 milhão. Como a premiação anunciada somava R$ 115 mil, a polícia suspeita que a diferença, de R$ 885 mil, seria destinada de forma irregular, com indícios de lavagem de dinheiro.
Apreensões
Durante a operação, os policiais apreenderam: R$ 610 mil em dinheiro vivo; três veículos de luxo, um Honda Civic, uma BMW 320i e uma Toyota Hilux. Também foram recolhidas, a urna utilizada no sorteio com 60 bolas numeradas; computadores, notebooks, tablets e celulares; máquina de contar dinheiro;a caixa registradora; contratos, planilhas, comprovantes financeiros e material de divulgação.
As buscas foram realizadas em quatro endereços nas cidades de Piracicaba e Limeira, por determinação da Justiça.
A investigação começou após denúncias sobre a venda irregular de cartelas na região. O trabalho de inteligência identificou a estrutura do grupo, o funcionamento do esquema e a utilização de documentos de terceiros.
Além dos dois presos, os policiais encontraram funcionários e profissionais de uma empresa de produção audiovisual contratada para transmitir o sorteio pela internet.
Os suspeitos foram autuados em flagrante por exploração de jogo ilegal, estelionato, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil também pediu o bloqueio das contas bancárias dos investigados e o congelamento dos valores movimentados pela plataforma de pagamentos utilizada no esquema.
O inquérito continua para identificar outros envolvidos e apurar o total de dinheiro movimentado pela organização.