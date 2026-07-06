Sra. Alderita da Silva Viana
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Abilio da Silva Lima e da Sra. Rita da Silva Viana; deixa os filhos: João Carlos de Sousa da Silva, casado com a Sra. Madeli Sato da Silva; Edson de Lima Silva, viúvo da Sra. Maria do Carmo Rodrigues Bueno Silva; José Renato de Sousa, casado com a Sra. Vitória Granuzzo de Sousa; Laerte de Sousa, casado com a Sra. Maria Eunice da Cruz Sousa; Ana Raquel de Sousa; Jolaine Silva Zotelli, casada com o Sr. Jayme Zotelli Junior; Osmar Silva de Oliveira, falecido, deixando viúva a Sra. Celia Tonin de Oliveira; José Silva de Oliveira, falecido; Edite Fischer, falecida, deixando viúvo o Sr. Joaquin Celso Fischer; Marlene de Sousa Silva Sato, falecida, deixando viúvo o Sr. Edgildo Sato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 15h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Antonia Maria Fidelis
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Manoel Teixeira e da Sra. Helena Anselmo Teixeira, era viúva do Sr. João Alberto Fidelis; deixa os filhos: Eliete Catarina Fidelis e Marcos Eduardo Fidelis, falecido, deixando viúva a Sra. Rosileni Ito Pavanelli Fidelis; deixa os netos: Natalia Cristina Fidelis Bahia, Lucia Helena Fidelis Bahia, Daniele Pavanelli Fidelis e Dafne Pavanelli Fidelis, deixando também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 14h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elicia Nunes da Silva
Faleceu dia 05/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era filha do Sr. Manoel Rodrigues da Silva e da Sra. Filomena Nunes de Oliveira, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/07/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elpidia Ferreira dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Domicio Jose Ferreira e da Sra. Elpidia Maria da Rocha, era viúva do Sr. Heitor Ferreira dos Santos; deixa os filhos: Valdir Ferreira dos Santos; Valter Ferreira dos Santos, falecido; Vilson Ferreira dos Santos e Valmir Ferreira dos Santos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jarbas de Toledo
Faleceu dia 04/07/2026, na cidade de Saltinho - SP, contava 71 anos, filho do Sr. Eliezel de Toledo, falecido e da Sra. Inês Soares de Toledo, era casado com a Sra. Maria Renosto da Rosa Toledo; deixa os filhos: Marcos da Rosa Toledo, casado com a Sra. Fernanda Neves Francisco de Toledo e Márcia da Rosa Toledo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Laura de Miranda Jorge
Faleceu dia 04/07/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filha da Sra. Maria Cavalcante de Miranda, falecida, era viúva do Sr. José Jorge; deixa os filhos: Adilson Ferreira Costa, casado com a Sra. Ana Neide Alves Faria Costa; Admilson de Miranda Costa, casado com a Sra. Iranice de Miranda Costa e Adeildo Aparecido de Miranda Costa, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lazara Patricio de Camargo
Faleceu dia 04/07/2026, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. João Patricio e da Sra. Benedicta Patricio, era viúva do Sr. Jose Antonio Rodrigues de Camargo; deixa os filhos: Andresa Patricio de Camargo, casada com o Sr. Cleber Ferreira Campos; Luiz Alexandre Patricio de Camargo, casado com a Sra. Juliana Camargo e Ana Paula Patricio de Camargo, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal de Cabreúva da Cidade de Santa Bárbara D'Oeste - SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Fernandes da Costa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Jose Fernandes da Costa e da Sra. Maria Tereza da Costa; deixa os filhos: Alexsandra Cezario da Costa e Alexsandro Cezario da Costa. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Fatima Morais da Silva Gomes
Faleceu dia 04/07/2026, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Paulo Ribeiro da Silva e da Sra. Heloneida Morais da Silva, era viúva do Sr. Luis Ferreira Gomes; deixa os filhos: Luana Morais da Silva Gomes; Luandro Morais da Silva Gomes, casado com a Sra. Gilmara Marinho; Lumara Morais da Silva Gomes e Lusandra Morais da Silva Gomes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Ines Ritter
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Aristides dos Santos e da Sra. Maria Correia, era viúva do Sr. Vivaldo Donatz Ritter; deixa os filhos: Beatriz Ritter e Rodrigo Ritter, casado com a Sra. Daniela Eleuterio Ritter. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Benedicta Theodoro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Avelino Theodoro e da Sra. Etelvina Camargo Theodoro; deixa a filha: Grasiela Aparecida Theodoro Spolidoro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Azevedo de Albuquerque
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Ligio Azevedo e da Sra. Raimunda Maria de Jesus, era viúva do Sr. Durval Brasileiro de Albuquerque; deixa os filhos: Neusa Azevedo Borges, casada com o Sr. Silvano de Jesus dos Reis Borges; Otavio Azevedo; Anailde Azevedo e Vilani Azevedo, casada com o Sr. Jose. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 15h45 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Sra. Mercedes Andia Perrone
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. Paschoal Andia e da Sra. Rosa Rossi, era viúva do Sr. Indalecio Roque Perrone; deixa o filho: Indalecio Roque Perrone Junior, falecido, deixando viúva a Sra. Katia Aparecida Kroll. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paulo Moreira
Faleceu dia 04/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúvo da Sra. Margarida Alves Moreira. Era filho do Sr. Antonio Moreira e da Sra. Maria Aparecida Moreira, falecidos. Deixa a filha: Amanda Aparecida Alves Moreira. Deixa neto, bisneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/07/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Pedro Zaidir Soares
Faleceu dia 05/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Natalina Gastardelo Soares. Era filho do Sr. Benedito Nunes Soares e da Sra. Lasara Maria do Carmo, falecidos. Deixa a filha: Rosa Celia Evangelista da Silva casada com Crisnaldo Cordeiro. Deixa os netos: Victor, Lucas e Fernando (falecido). O seu sepultamento ocorreu dia 06/07/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Roberto Paes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Francisco Joaquim Paes e da Sra. Nair Ferraz Paes, era casado com a Sra. Eva Romualdo Paes; deixa os filhos: Fernanda Romualdo Paes, casada com o Sr. Denivaldo Martins; Claudia Maria Romualdo Paes; Thais Romualdo Paes; Flavia Paes Teixeira, falecida e Roberto Paes Junior, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sonia Maria Taglieta Perissinotto
Faleceu dia 05/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Fernando Augusto Perissinotto. Era filha do Sr. Virgilio Taglieta e da Sra. Guiomar Taglieta, falecidos. Deixa as filhas Milena casada com Breiser, Karina casada com Douglas. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/07/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 2, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Professora: Zilma Neves de Senna
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Heitor Barbosa Neves e da Sra. Aristotelina Nepomuceno Neves, era viúva do Sr. Wilson Borges de Senna; deixa os filhos: Dra. Rosangela Neves de Senna e Dr. Mauricio Neves de Senna, casado com a Sra. Jaqueline Granato de Senna. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala B - "Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.