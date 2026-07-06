Faleceu ontem, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Abilio da Silva Lima e da Sra. Rita da Silva Viana; deixa os filhos: João Carlos de Sousa da Silva, casado com a Sra. Madeli Sato da Silva; Edson de Lima Silva, viúvo da Sra. Maria do Carmo Rodrigues Bueno Silva; José Renato de Sousa, casado com a Sra. Vitória Granuzzo de Sousa; Laerte de Sousa, casado com a Sra. Maria Eunice da Cruz Sousa; Ana Raquel de Sousa; Jolaine Silva Zotelli, casada com o Sr. Jayme Zotelli Junior; Osmar Silva de Oliveira, falecido, deixando viúva a Sra. Celia Tonin de Oliveira; José Silva de Oliveira, falecido; Edite Fischer, falecida, deixando viúvo o Sr. Joaquin Celso Fischer; Marlene de Sousa Silva Sato, falecida, deixando viúvo o Sr. Edgildo Sato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 15h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Manoel Teixeira e da Sra. Helena Anselmo Teixeira, era viúva do Sr. João Alberto Fidelis; deixa os filhos: Eliete Catarina Fidelis e Marcos Eduardo Fidelis, falecido, deixando viúva a Sra. Rosileni Ito Pavanelli Fidelis; deixa os netos: Natalia Cristina Fidelis Bahia, Lucia Helena Fidelis Bahia, Daniele Pavanelli Fidelis e Dafne Pavanelli Fidelis, deixando também sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 14h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Elicia Nunes da Silva

Faleceu dia 05/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era filha do Sr. Manoel Rodrigues da Silva e da Sra. Filomena Nunes de Oliveira, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/07/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.