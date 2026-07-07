A motoniveladora será empregada nos serviços de conservação e recuperação das vias rurais, ampliando a capacidade de atendimento da Prefeitura e proporcionando melhores condições de tráfego, acesso às propriedades e escoamento da produção agrícola.

A Prefeitura de Piracicaba recebeu nesta terça-feira (7) uma nova motoniveladora destinada pelo Governo do Estado de São Paulo para fortalecer a manutenção das estradas rurais do município. O equipamento foi repassado por meio do Programa Patrulha Agrícola, da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, e passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

O prefeito Helinho Zanatta destacou que o investimento representa um avanço para a infraestrutura rural do município. Segundo ele, as estradas do campo são fundamentais para garantir mobilidade, transporte da produção e acesso da população rural aos serviços públicos, e o novo equipamento permitirá mais eficiência no atendimento às demandas dessas regiões.

O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Mauricio Perissinotto, ressaltou que a motoniveladora dará mais agilidade às equipes responsáveis pela conservação das estradas rurais. De acordo com o secretário, a melhoria da infraestrutura beneficia diretamente produtores, moradores e toda a cadeia produtiva do agronegócio local.

Além da entrega do equipamento, Piracicaba também foi contemplada com R$ 200 mil em recursos do Governo do Estado para ações de desenvolvimento rural sustentável. O investimento foi destinado ao município como reconhecimento pela conquista do primeiro lugar no Prêmio Município Agro Paulista – Edição 2025, que valoriza iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor rural.