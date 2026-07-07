As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, dentro do prazo estabelecido pelo MEC.

Estão abertas as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026. O processo seletivo, promovido pelo Ministério da Educação (MEC), oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior de todo o país.

Para participar, o candidato deve ter concluído o ensino médio e realizado uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2024 ou 2025. Também é necessário ter obtido, no mínimo, 450 pontos de média nas cinco provas do exame e nota superior a zero na redação.

Além do desempenho no Enem, os candidatos precisam atender aos critérios de renda familiar previstos pelo programa. Para concorrer às bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, que cobrem 50% da mensalidade, o limite é de até três salários mínimos por pessoa.

Durante a inscrição, o estudante pode escolher até duas opções de curso, instituição e turno, com possibilidade de alterar as escolhas enquanto o período de inscrições estiver aberto. Ao fim do prazo, será considerada válida a última opção registrada no sistema.