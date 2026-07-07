A equipe de canoagem de Piracicaba conquistou a segunda colocação na classificação geral da primeira etapa do Campeonato Paulista de Canoagem, realizada no último domingo (6), em Bragança Paulista. Representada pela Associação de Canoagem de Piracicaba (Ascapi), em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, a delegação somou 1.000 pontos e garantiu o vice-campeonato da etapa.

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Promovida pela Federação de Canoagem do Estado de São Paulo, a competição reuniu cerca de 180 atletas de 16 equipes, representando 13 municípios dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A programação contou com provas de velocidade e, pela primeira vez, incluiu uma categoria voltada exclusivamente para atletas iniciantes, incentivando a formação de novos competidores.