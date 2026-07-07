A equipe de canoagem de Piracicaba conquistou a segunda colocação na classificação geral da primeira etapa do Campeonato Paulista de Canoagem, realizada no último domingo (6), em Bragança Paulista. Representada pela Associação de Canoagem de Piracicaba (Ascapi), em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, a delegação somou 1.000 pontos e garantiu o vice-campeonato da etapa.
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Promovida pela Federação de Canoagem do Estado de São Paulo, a competição reuniu cerca de 180 atletas de 16 equipes, representando 13 municípios dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A programação contou com provas de velocidade e, pela primeira vez, incluiu uma categoria voltada exclusivamente para atletas iniciantes, incentivando a formação de novos competidores.
Sob o comando do técnico Gustavo Gozzo, Piracicaba conquistou seis títulos com Heitor Camuzzi Grandis (Paulistinha), Guilherme Camuzzi Grandis (Cadete), Giovana Nobre (Sub-23), Vitor Jensen (Sub-23), Fernanda Peruchi (Máster B) e o próprio Gustavo Gozzo (Máster B).
A equipe também obteve cinco vice-campeonatos com Harum de Almeida (Cadete), Daniele Godoy (Sênior), Rosana Camuzzi Grandis (Máster C), Jorge Donizetti Grandis (Sênior) e Juliana Vecina (Máster C), além de dois terceiros lugares conquistados por Benjamim Miguel (Paulistinha) e Érica Franco Gozzo (Máster C).
Outros atletas também representaram Piracicaba na competição: Sófia Franco Gozzo terminou em quarto lugar na categoria Infantil, Rafael Soares Santos foi quarto no Sênior, Kelton Reis ficou em quarto no Máster B e Maria Eduarda Alves conquistou a quinta colocação na categoria Menor.
Para o treinador Gustavo Gozzo, o desempenho da equipe é resultado da dedicação dos atletas nos treinamentos.
"São atletas que se dedicam nos treinamentos e, na competição, não foi diferente. Parabéns a todos pelo empenho e dedicação", destacou.
A próxima etapa do Campeonato Paulista de Canoagem está prevista para outubro, em local ainda a ser definido pela Federação.
Aulas gratuitas
A Ascapi, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, oferece aulas gratuitas de canoagem na lagoa do Parque da Rua do Porto. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 16h15 às 18h30. As vagas são prioritárias para jovens de até 17 anos, mas estão abertas a participantes de todas as idades.
As inscrições podem ser realizadas diretamente na Casa de Barcos, localizada ao lado da lagoa do parque, durante o horário das aulas. Mais informações estão disponíveis no perfil da associação no Instagram, @canoagem.ascapi.