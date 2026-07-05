Uma colisao frontal entre uma moto e uma caminhonete deixou um homem morto e outro ferido com gravidade neste domingo (5), na Serra de São Pedro, na região de Piracicaba.
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A GCMF Janete estava pelo Portal da Serra quando viu motoristas sinalizando o acidente. Ela repassou a informação para o Controle Operacional. De lá, o chamado foi enviado ao inspetor GCM Lima e ao motorista GCM Leandro. Com apoio da VTR 03, dos GCMs Mauricio e Jefferson, a guarnição seguiu para o local.
No local já estavam a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e o senhor Rosivaldo da Defesa Civil, ajudando a organizar o trânsito.
Tambem compareceram o Perito Antonio e o Fotógrafo Júlio para os trabalhos técnicos.
Em depoimento à GCM, a condutora da caminhonete contou que seguia no sentido Parque do Cristo para o Portal da Serra, quando o motociclista vinha no sentido contrário e aconteceu a batida de frente.
A caminhonete ficou com a frente destruida. capô, farol e para-choque ficaram avariados.
A moto ficou ainda pior, farol, pneus, para-lama, painel e tanque de combustível ficaram totalmente destruidos.
Vítima fatal e ferido
Com a força da batida, o condutor da moto morreu no local. O passageiro foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA. Por causa da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para Piracicaba.
A GCM permaneceu no local até a chegada da pericia e preservou a área.
A moto e um celular com a tela danificada, que estavam com o senhor Rosivaldo da Defesa Civil, ficaram guardados na GCM para serem entregues a familia.