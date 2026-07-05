05 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Tragédia na neblina: Motociclista morre após bater na serra

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM São Pedro
O acidente aconteceu na Rodovia Municipal Elise de Paula Teixeira.
O acidente aconteceu na Rodovia Municipal Elise de Paula Teixeira.

 Uma colisao frontal entre uma moto e uma caminhonete deixou um homem morto e outro ferido com gravidade neste domingo (5), na Serra de São Pedro, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

A GCMF Janete estava pelo Portal da Serra quando viu motoristas sinalizando o acidente. Ela repassou a informação para o Controle Operacional. De lá, o chamado foi enviado ao inspetor GCM Lima e ao motorista GCM Leandro. Com apoio da VTR 03, dos GCMs Mauricio e Jefferson, a guarnição seguiu para o local.

No local já estavam a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU e o senhor Rosivaldo da Defesa Civil, ajudando a organizar o trânsito.

Tambem compareceram o Perito Antonio e o Fotógrafo Júlio para os trabalhos técnicos.

Em depoimento à GCM, a condutora da caminhonete contou que seguia no sentido Parque do Cristo para o Portal da Serra, quando o motociclista vinha no sentido contrário e aconteceu a batida de frente.

A caminhonete ficou com a frente destruida. capô, farol e para-choque ficaram avariados.

A moto ficou ainda pior, farol, pneus, para-lama, painel e tanque de combustível ficaram totalmente destruidos.

Vítima fatal e ferido

Com a força da batida, o condutor da moto morreu no local. O passageiro foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA. Por causa da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para Piracicaba.

A GCM permaneceu no local até a chegada da pericia e preservou a área.

A moto e um celular com a tela danificada, que estavam com o senhor Rosivaldo da Defesa Civil, ficaram guardados na GCM para serem entregues a familia.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários