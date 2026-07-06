A Usina São José S/A Açúcar e Álcool recusou a proposta de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) elaborada pelo Ministério Público para reparar os danos causados pela mortandade de peixes registrada em julho de 2024 no Rio Piracicaba. O acordo previa um conjunto de medidas e indenizações que, somadas, alcançam cerca de R$ 61 milhões, além de investimentos em projetos de recuperação ambiental na região.

Segundo o promotor de Justiça Ivan Carneiro Castanheiro, a empresa havia sinalizado interesse nas negociações durante as reuniões realizadas ao longo da instrução do inquérito civil, mas decidiu não aderir ao acordo. O próprio despacho do Ministério Público registra que a usina havia demonstrado disposição para analisar a proposta antes de comunicar sua rejeição.

O TAC previa um amplo conjunto de medidas para reparar os danos ambientais e socioeconômicos provocados pelo desastre, incluindo recuperação de áreas degradadas, repovoamento do Rio Piracicaba com espécies nativas, monitoramento permanente da qualidade da água, recuperação de matas ciliares, elaboração de planos de prevenção a novos acidentes, indenização aos pescadores atingidos e destinação de recursos para projetos ambientais na região.