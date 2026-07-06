O processo que apura a maior mortandade de peixes já registrada no rio Piracicaba está perto de um desfecho. O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) do Núcleo PCJ-Piracicaba, concluiu a minuta do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), documento que reúne as medidas que deverão ser cumpridas pelos responsáveis pelo caso.

O episódio aconteceu em 7 de julho de 2024 e provocou a morte de milhares de peixes ao longo do rio, afetando também pescadores que dependem da atividade para garantir renda.

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