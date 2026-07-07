As obras da nova escola do bairro Santana tiveram início nesta segunda-feira (6), com a realização dos serviços de terraplanagem, que incluem escavação e compactação do solo. A unidade será construída na Rua São João Batista e ampliará a oferta de vagas na rede municipal de ensino para moradores dos bairros Santana e Santa Olímpia.
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Com investimento de R$ 12,99 milhões, a escola terá capacidade para atender aproximadamente 450 estudantes em período parcial ou 370 em período integral. A construção atende a uma reivindicação histórica da comunidade, aguardada há mais de 20 anos.
Durante o anúncio do início das obras, o prefeito destacou a importância do projeto para o desenvolvimento da cidade.
"Estamos entregando muito mais do que uma nova escola: estamos criando um ambiente adequado para que crianças e educadores tenham as melhores condições de ensino e aprendizagem. Investir em educação é investir no desenvolvimento da cidade e no futuro das próximas gerações", afirmou.
O projeto foi desenvolvido pelas secretarias municipais de Educação e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e prevê uma estrutura moderna voltada às necessidades da educação pública.
A unidade contará com cinco salas para o Ensino Fundamental e seis para a Educação Infantil, além de ambientes multiuso, salas de atividades, sala de leitura, laboratório de informática, secretaria, diretoria, coordenação pedagógica e sala dos professores.
A escola também terá playground, quadra poliesportiva coberta, almoxarifado, banheiros, copa e toda a infraestrutura necessária para oferecer conforto, segurança e qualidade no ambiente escolar. O projeto inclui ainda acessibilidade plena, garantindo inclusão e autonomia para pessoas com deficiência.
A secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, ressaltou que a nova unidade representa um avanço para o ensino na região.
"Nosso objetivo é oferecer espaços que favoreçam o aprendizado, acolham as famílias e fortaleçam a qualidade do ensino público, garantindo mais oportunidades para as crianças e tranquilidade para a comunidade", destacou.
Com o início das obras, a expectativa é de que a nova escola fortaleça a rede municipal de ensino, reduza a demanda por vagas e ofereça uma estrutura moderna para atender às futuras gerações de estudantes da região.