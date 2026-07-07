As obras da nova escola do bairro Santana tiveram início nesta segunda-feira (6), com a realização dos serviços de terraplanagem, que incluem escavação e compactação do solo. A unidade será construída na Rua São João Batista e ampliará a oferta de vagas na rede municipal de ensino para moradores dos bairros Santana e Santa Olímpia.

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Com investimento de R$ 12,99 milhões, a escola terá capacidade para atender aproximadamente 450 estudantes em período parcial ou 370 em período integral. A construção atende a uma reivindicação histórica da comunidade, aguardada há mais de 20 anos.