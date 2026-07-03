A equipe da SELAM Piracicaba representará o município no 58º Campeonato Paulista de Atletismo Master, que será realizado entre os dias 10 e 12 de julho, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. Com mais de 450 atletas inscritos, a competição é considerada a maior do Brasil na categoria e reunirá esportistas de diversas regiões do Estado em busca de medalhas e índices.
Piracicaba será representada por 4 atletas experientes, todos com boas perspectivas de subir ao pódio. Na categoria M60 (60 a 64 anos), Mário Luis de Almeida Leme competirá nas provas de lançamento do martelete, disco e martelo. Também na M60, Gilberto Pedroso Ramos disputará as provas de 800, 1.500, 5.000 e 10.000 metros, enquanto Marcos Antônio de Almeida Leme participará dos lançamentos de martelete, disco e martelo.
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A equipe ainda contará com Regina Bernardino Fernandes, da categoria M65 (65 a 69 anos), que competirá nas provas de 200, 400 e 800 metros, além do arremesso de peso. Segundo Marcos, todos chegam à competição com chances reais de conquistar medalhas. Além da busca pelos melhores resultados, a participação reforça o trabalho desenvolvido pelo atletismo master de Piracicaba e a permanência de atletas que seguem em alto nível competitivo mesmo após décadas de dedicação ao esporte.
Em 1986, durante os Jogos Regionais da Zona Leste, realizados em Piracicaba, os irmãos Mário e Marcos Leme protagonizaram uma disputa no lançamento do martelo. Na ocasião, Mário conquistou a medalha de ouro, enquanto Marcos ficou com a prata. Hoje, os dois seguem competindo na modalidade e estarão novamente entre os representantes de Piracicaba no Campeonato Paulista de Atletismo Master, mantendo viva uma trajetória de dedicação ao esporte.