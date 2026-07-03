A equipe da SELAM Piracicaba representará o município no 58º Campeonato Paulista de Atletismo Master, que será realizado entre os dias 10 e 12 de julho, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. Com mais de 450 atletas inscritos, a competição é considerada a maior do Brasil na categoria e reunirá esportistas de diversas regiões do Estado em busca de medalhas e índices.

Piracicaba será representada por 4 atletas experientes, todos com boas perspectivas de subir ao pódio. Na categoria M60 (60 a 64 anos), Mário Luis de Almeida Leme competirá nas provas de lançamento do martelete, disco e martelo. Também na M60, Gilberto Pedroso Ramos disputará as provas de 800, 1.500, 5.000 e 10.000 metros, enquanto Marcos Antônio de Almeida Leme participará dos lançamentos de martelete, disco e martelo.

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