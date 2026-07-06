O que começou como uma gíria sem sentido que viralizou entre adolescentes nas redes sociais agora virou desconto no Burger King. Nesta segunda-feira (6), a rede promove a ação "Aura de Fogo", inspirada no fenômeno "Six Seven", transformando uma tendência da internet em uma oferta exclusiva para os consumidores.
Em Piracicaba, participam da campanha as unidades do Shopping Piracicaba (Av. Limeira, 722), da Avenida Independência, 2677, e da Avenida Madre Maria Teodora, 1077. Para aproveitar a promoção, basta ir até o balcão de uma das lojas participantes e fazer o gesto que faz referência ao meme. Com isso, o cliente desbloqueia a oferta de 10 BK Chicken por R$ 6,70.
VEJA MAIS:
- O que é 'farmar aura'? Entenda a gíria do momento os entre jovens
- Caso Maria Eduarda: Investigação aponta ocultação de provas; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Campanha aposta na linguagem da internet
Segundo o Burger King, a iniciativa faz parte da estratégia da marca de acompanhar os movimentos da cultura digital e transformar assuntos em alta nas redes em experiências para o público. A campanha também faz referência à expressão "farmar aura", usada na internet para descrever atitudes consideradas marcantes ou icônicas.
A divulgação da ação também acontece nas redes sociais e conta com a participação do streamer e influenciador João Vitor, conhecido como @gordaons, que ajudará a impulsionar a campanha entre o público jovem. A promoção é válida apenas nesta segunda-feira (6) e exclusivamente para pedidos realizados no balcão das unidades participantes, enquanto durarem os estoques.