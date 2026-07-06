O que começou como uma gíria sem sentido que viralizou entre adolescentes nas redes sociais agora virou desconto no Burger King. Nesta segunda-feira (6), a rede promove a ação "Aura de Fogo", inspirada no fenômeno "Six Seven", transformando uma tendência da internet em uma oferta exclusiva para os consumidores.

Em Piracicaba, participam da campanha as unidades do Shopping Piracicaba (Av. Limeira, 722), da Avenida Independência, 2677, e da Avenida Madre Maria Teodora, 1077. Para aproveitar a promoção, basta ir até o balcão de uma das lojas participantes e fazer o gesto que faz referência ao meme. Com isso, o cliente desbloqueia a oferta de 10 BK Chicken por R$ 6,70.

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Campanha aposta na linguagem da internet