O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que sete Tribunais de Justiça apresentem, no prazo de 48 horas, informações detalhadas sobre pagamentos que podem ter ultrapassado o teto constitucional do funcionalismo público. A decisão foi assinada nesta segunda-feira (6) pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

A medida mira os chamados "penduricalhos" — verbas indenizatórias e adicionais que, somados aos salários, podem elevar significativamente a remuneração de magistrados.

Tribunais terão de detalhar pagamentos

Os presidentes dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia foram intimados a prestar esclarecimentos ao STF.