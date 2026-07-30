Piracicaba comemora 259 anos no próximo sábado (1º) com uma programação que vai muito além da tradicional cerimônia de aniversário. Ao longo de agosto, a cidade recebe mais de 50 atrações entre eventos culturais, gastronômicos, ações sociais, inaugurações, investimentos em infraestrutura e atividades voltadas à saúde, ao lazer e ao desenvolvimento econômico. O calendário completo, com datas, horários e locais, está disponível no portal da Prefeitura.
A abertura oficial acontece no sábado, às 9h, com o Ato Cívico no Jardim da Pedra Fundamental, no Engenho Central. Aberta ao público, a cerimônia marca o início das comemorações, que se estendem durante todo o mês e contemplam diferentes regiões da cidade.
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Entre os primeiros destaques está a abertura do 71º Salão de Belas Artes (SBA), nesta sexta-feira (31), às 19h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, no Engenho Central. Uma das mais tradicionais mostras de artes visuais do país, o salão reúne 50 obras de 28 artistas entre pinturas, esculturas e desenhos, com entrada gratuita.
Outro atrativo é o 8º Festival Gastronômico de Piracicaba – Comida na Rua, realizado entre sexta-feira (31) e domingo (2), na praça José Bonifácio. O evento reúne diversas opções gastronômicas no Centro da cidade, funcionando das 17h às 22h na sexta-feira, das 11h às 22h no sábado e das 11h às 20h no domingo.
Cultura, lazer e serviços
No próprio dia do aniversário da cidade, o Varejão Mário Dedini recebe, das 9h às 13h, o projeto Praça da Cidadania e o IV Varal Solidário do Fundo Social, oferecendo serviços e ações voltadas à população. A agenda cultural continua no dia 7 de agosto com a abertura da exposição Portinari – Arte e Meio Ambiente, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra.
Já em 18 de agosto, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe o lançamento da revista Pira 35, documento que reúne propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba até 2035. O encerramento das comemorações acontece no dia 29 de agosto com a abertura do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, um dos mais tradicionais eventos do gênero no mundo, realizado no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central.
Saúde, inclusão e geração de oportunidades
A programação também contempla entregas de equipamentos públicos e novos serviços. No dia 11 de agosto será inaugurada a Casa Inclusiva, voltada ao atendimento da população. Já em 12 de agosto, a praça José Bonifácio recebe a Rota do Trabalho – Feira de Empregabilidade, aproximando empresas e trabalhadores em busca de vagas.
Na área da saúde, o município entrega, em 19 de agosto, reformas em unidades de saúde, uma nova base descentralizada do Samu e a Central de Medicamentos. A estrutura concentrará o armazenamento e a distribuição de medicamentos da rede municipal, ampliando a capacidade logística e o abastecimento das unidades. Também estão previstas, em 21 de agosto, as entregas das reformas de quatro unidades de assistência social: os CRAS Novo Horizonte, São José e Piracicamirim, além do CREAS II.
Obras e investimentos
Entre os principais investimentos anunciados está a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino, prevista para 28 de agosto. Com investimento superior a R$ 23,2 milhões, a capacidade de produção passará de 1.500 para até 2.000 litros de água por segundo, reforçando o abastecimento para mais de 80% da população de Piracicaba. Também serão entregues novas adutoras que ampliarão a distribuição de água para as regiões Norte e Leste, beneficiando cerca de 150 mil moradores.
A programação inclui ainda a entrega de matrículas de regularização fundiária para 150 famílias, no dia 22 de agosto, além da inauguração de cooperativas voltadas à produção de hortaliças, costura, marcenaria e carpintaria, iniciativas que buscam estimular geração de renda e desenvolvimento local. No dia 25 de agosto acontece ainda a prestação de contas da 40ª Festa das Nações de Piracicaba, quando serão apresentados os resultados financeiros do evento e o repasse dos recursos às entidades assistenciais participantes.