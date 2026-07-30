Já em 18 de agosto, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe o lançamento da revista Pira 35, documento que reúne propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba até 2035. O encerramento das comemorações acontece no dia 29 de agosto com a abertura do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, um dos mais tradicionais eventos do gênero no mundo, realizado no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central.

Saúde, inclusão e geração de oportunidades

A programação também contempla entregas de equipamentos públicos e novos serviços. No dia 11 de agosto será inaugurada a Casa Inclusiva, voltada ao atendimento da população. Já em 12 de agosto, a praça José Bonifácio recebe a Rota do Trabalho – Feira de Empregabilidade, aproximando empresas e trabalhadores em busca de vagas.

Na área da saúde, o município entrega, em 19 de agosto, reformas em unidades de saúde, uma nova base descentralizada do Samu e a Central de Medicamentos. A estrutura concentrará o armazenamento e a distribuição de medicamentos da rede municipal, ampliando a capacidade logística e o abastecimento das unidades. Também estão previstas, em 21 de agosto, as entregas das reformas de quatro unidades de assistência social: os CRAS Novo Horizonte, São José e Piracicamirim, além do CREAS II.