SR. ANTONIO PLACIDO FERRAZ Faleceu dia 30/07/2026 na cidade de Charqueada aos 61 anos de idade e era filho do Sr. Bento Ferraz e da Sra. Rita Mineiro Ferraz, falecidos. Deixa o filho: Weverton Luan da Silva Ferraz. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO GARCIA DE SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Alvino de Souza e da Sra. Nair Garcia de Souza. Deixa filhos, genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. A família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. APARECIDO CALIXTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Pedro Calixto e da Sra. Alzira Deodato, era casado com a Sra. Margarida Honorio; deixa os filhos: Cleiton Cesar Calixto; Cristiano Calixto e Kleber Rodrigo Calixto, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.