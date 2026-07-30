SR. ANTONIO PLACIDO FERRAZ Faleceu dia 30/07/2026 na cidade de Charqueada aos 61 anos de idade e era filho do Sr. Bento Ferraz e da Sra. Rita Mineiro Ferraz, falecidos. Deixa o filho: Weverton Luan da Silva Ferraz. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANTONIO GARCIA DE SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Alvino de Souza e da Sra. Nair Garcia de Souza. Deixa filhos, genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. A família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. APARECIDO CALIXTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Pedro Calixto e da Sra. Alzira Deodato, era casado com a Sra. Margarida Honorio; deixa os filhos: Cleiton Cesar Calixto; Cristiano Calixto e Kleber Rodrigo Calixto, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. BENEDITO APARECIDO DALMAZO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Lucas Dalmazo e da Sra. Adelaide Antunes de Campos Dalmazo, era casado com a Sra. Ana Maria da Silveira Dalmazo; deixa os filhos: Maria Ideluci Dalmazo dos Santos; Renato Luis Dalmazo; Cristiane Aparecida Dalmazo e Mauriza Aparecida Abreu de Moraes, casada com o Sr. Adriano de Moraes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "A - Jasmim", do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. CARLOS WAGNER GONÇALVES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. José Gonçalves e da Sra. Maria José Coppi Gonçalves, era casado com a Sra. Vera Lucia Braga Gonçalves; deixa os filhos: Carlos Wagner Gonçalves Junior, casado com a Sra. Juliana Rocha Fernandes; André Luis Gonçalves, casado com a Sra. Juliana de Almeida Leite Gonçalves; Hevylin Schiavinato de Oliveira, casada com o Sr. Thiago Luiz Alves de Oliveira e Cristiani Schiavinato, casada com o Sr. Matheus Masone do Nascimento. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h às 16h na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
EMPRESÁRIO: SR. DANIEL FAHL Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 39 anos, filho do Sr. José Augusto Fahl e da Sra. Maria Ines Fructuoso, era casado com a Sra. Rafaela Pellegrini Fahl; deixa os filhos: Ana Beatriz Fahl e Leonardo Fahl. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 16h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. DAVID PRADO BORTOLATO faleceu dia 30/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 83 anos de idade e era filho do Sr. Italo Attilio Bortolato e da Sra. Francisca Prado Bortolato, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/07/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ERNANDO PEREIRA DA SILVA Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Manoel Pereira da Silva e da Sra. Lenira Maria da Conceição, era casado com a Sra. Roseli Soares de Sousa. Deixa os filhos: Juliana e João Carlos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 8h do Velório Municipal de Charqueada, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. FRANCISACA ANTONIA SAGALA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. João Baptista de Almeida e da Sra. Anna Rosa da Cruz, era viúva do Sr. Antonio Segala; deixa os filhos: Claudete Isabel Segala Andreoni, casada com o Sr. Antonio Andreoni; Neusa Aparecida Segala Trevisan, viúva do Sr. Benedito Valentin Trevisan; Jorge Segala Neto; Antonio Segala Filho, casado com a Sra. Helia Inês Tonin Segala; Israel Segala, casado com a Sra. Maria José Correia Batista Segala; Sidnei Segala e Aparecida Segala. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO BENEDITO DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Julião Benedito de Lima e da Sra. Germina Lima da Silva; deixa as filhas: Marcia Beatriz dos Santos Silva; Monica Beatriz dos Santos Silva, casada com o Sr. Wagner Alves de Souza e Geovana Flavia da Silva. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, deixa também os netos: Beatriz; Sheldon; Kettylin e Miguel, o bisneto Karllos Pie'r, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOAO CARLOS ROMERO Faleceu dia 29/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 59 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Adriana Vasca Romero. Era filho do Sr. Romualdo Romero e da Sra. Marisa Helena Oriani Romero, falecidos. Deixa as filhas: Jessica Ellen Romero casada com Alexandre Christian Malaquias; Andressa Fernanda Romero casada com Ernani da Silva Santos. Deixa os netos: Arthur, Manuella, Sophia e Icaro. O seu sepultamento ocorreu dia 30/07/2026 as 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LUIZ MATRAIA Faleceu anteontem, na cidade de Charqueada/SP, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Orlando Matraia e da Sra. Cisira Jacomeli Matraia, era casado com a Sra. Maria Aparecida Cano Matraia; deixa os filhos: Edenilson Donizete Matraia, casado com a Sra. Lucilene Aparecida Ferraz Matraia e Luiz Fernando Matraia. Deixa os netos: Giovana, Giovani, Gabriely, Ketelin, Kelly e Hellen e os bisnetos: João e Lavínia. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LUZIA APPARECIDA RODRIGUES DE JESUS SOUZA Faleceu dia 29/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Carlos Pires de Souza. Era filha do Sr. Manoel Rodrigues de Jesus e da Sra. Maria de Freitas Rodrigues de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Silvia Tania Rodrigues de Jesus Souza D´Bronzo casada com Rubens D´Bronzo, Joceli Aparecida Rodrigues de Jesus Souza Oliveira casada com Deividi Pirez de Oliveira, Carlos Luciano Rodrigues de Jesus Souza e Ataliba Rodrigues de Jesus Souza casado com Priscila Mara de Souza Bem. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/07/2026 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA ANTONIA DE ALMEIDA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Pedro Carvalho da Silva e da Sra. Helena Viegas da Silva, era viúva do Sr. Paulo de Almeida; deixa as filhas: Helena Maria de Almeida Guirado, casada com o Sr. Marcos Antonio Alcarde Guirado e Valéria de Almeida. Deixa os netos: Matheus e Gabriel, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 12h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA EDIMEIA LAZZARINE GUIMARÃES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Mario Lazzarine e da Sra. Jandira Batista, era viúva do Sr. José Olímpio Guimarães; deixa as filhas: Daniele Fernanda Guimarães, casada com o Sr. Adalberto Fanelli Ibanhi; Ruth Elizabethe Guimarães, casada com o Sr. Carlos Eduardo Silveira e Karen Alessandra Guimarães, casada com o Sr. Luis Fernando Lago de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 18h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. PASCHOA DORACY BERTOLINO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Antonio Bertolino e da Sra. Tarcilha Carvalho; deixa os filhos: Valdir Aparecido Costa; Jose Carlos Costa, casado com a Sra. Cintia Fernanda Pontes Costa; Marcelo Aparecido Costa, casado com a Sra. Sandra Ferreira Marcela Costa; Willians Giovani Adão, casado com a Sra. Patricia Caroline Carrel e Bruno Murilo Adão. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VALTER PARIZI NICOLAU Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Nebridio Nicolau e da Sra. Dionisia Parisi Nicolau. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h30 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. VERA LUCIA GADELHA DE SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 53 anos, filha do Sr. José Gadelha de Souza, falecido e da Sra. Josefa Pereira de Souza, era casada com o Sr. Lindomar Machado dos Santos; deixa as filhas: Rafaela Andrade e Milena Souza dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.