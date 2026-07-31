A Polícia Militar Ambiental aplicou R$ 8.460 em multas a oito pessoas flagradas pescando em um trecho proibido do Rio Piracicaba, na região do bairro Cariobinha, em Americana. A operação, realizada na última terça-feira (28), também resultou na apreensão de equipamentos de pesca e peixes capturados de forma irregular.
A fiscalização ocorreu durante patrulhamento embarcado. Os policiais identificaram diversos veículos estacionados próximos ao rio e, ao verificarem o local, encontraram oito pessoas praticando pesca em uma área onde a atividade é proibida por legislação ambiental.
Equipamentos e peixes foram apreendidos
Durante a ação, a equipe apreendeu 20 varas de pesca com molinete e 23 peixes da espécie curimbatá (Prochilodus lineatus).
Segundo a Polícia Militar Ambiental, os exemplares que ainda estavam vivos foram devolvidos imediatamente ao Rio Piracicaba. Já sete peixes, que não apresentavam condições de sobrevivência, foram apreendidos e destinados ao Instituto Fraternal Terapêutico Olguinha, em Americana.
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Multas e responsabilização
Cada um dos oito pescadores recebeu um Auto de Infração Ambiental por exercer a atividade em local proibido. Além da penalidade principal, foi aplicada uma multa adicional de R$ 20 por peixe capturado, conforme a quantidade atribuída a cada infrator, totalizando R$ 8.460 em autuações.
A PM Ambiental ressaltou que as sanções administrativas não impedem eventual responsabilização criminal dos envolvidos, conforme prevê a legislação ambiental.