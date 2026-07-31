31 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PESCA PROIBIDA

Pesca ilegal no Rio Piracicaba gera R$ 8,4 mil em multas

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Polícia Ambiental
A Polícia Militar Ambiental aplicou R$ 8.460 em multas a oito pessoas flagradas pescando em um trecho proibido do Rio Piracicaba.
A Polícia Militar Ambiental aplicou R$ 8.460 em multas a oito pessoas flagradas pescando em um trecho proibido do Rio Piracicaba.

A Polícia Militar Ambiental aplicou R$ 8.460 em multas a oito pessoas flagradas pescando em um trecho proibido do Rio Piracicaba, na região do bairro Cariobinha, em Americana. A operação, realizada na última terça-feira (28), também resultou na apreensão de equipamentos de pesca e peixes capturados de forma irregular.

A fiscalização ocorreu durante patrulhamento embarcado. Os policiais identificaram diversos veículos estacionados próximos ao rio e, ao verificarem o local, encontraram oito pessoas praticando pesca em uma área onde a atividade é proibida por legislação ambiental.

Equipamentos e peixes foram apreendidos

Durante a ação, a equipe apreendeu 20 varas de pesca com molinete e 23 peixes da espécie curimbatá (Prochilodus lineatus).

Segundo a Polícia Militar Ambiental, os exemplares que ainda estavam vivos foram devolvidos imediatamente ao Rio Piracicaba. Já sete peixes, que não apresentavam condições de sobrevivência, foram apreendidos e destinados ao Instituto Fraternal Terapêutico Olguinha, em Americana.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Multas e responsabilização

Cada um dos oito pescadores recebeu um Auto de Infração Ambiental por exercer a atividade em local proibido. Além da penalidade principal, foi aplicada uma multa adicional de R$ 20 por peixe capturado, conforme a quantidade atribuída a cada infrator, totalizando R$ 8.460 em autuações.

A PM Ambiental ressaltou que as sanções administrativas não impedem eventual responsabilização criminal dos envolvidos, conforme prevê a legislação ambiental.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários