A Polícia Militar Ambiental aplicou R$ 8.460 em multas a oito pessoas flagradas pescando em um trecho proibido do Rio Piracicaba, na região do bairro Cariobinha, em Americana. A operação, realizada na última terça-feira (28), também resultou na apreensão de equipamentos de pesca e peixes capturados de forma irregular.

A fiscalização ocorreu durante patrulhamento embarcado. Os policiais identificaram diversos veículos estacionados próximos ao rio e, ao verificarem o local, encontraram oito pessoas praticando pesca em uma área onde a atividade é proibida por legislação ambiental.

Equipamentos e peixes foram apreendidos

Durante a ação, a equipe apreendeu 20 varas de pesca com molinete e 23 peixes da espécie curimbatá (Prochilodus lineatus).