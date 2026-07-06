06 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Oitavas em alta: clássicos definem vagas na Copa do Mundo

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação : FIFA World Cup
Seleções entram em campo nesta segunda-feira em busca de vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, em jogos com horários já definidos para o público acompanhar.
Seleções entram em campo nesta segunda-feira em busca de vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, em jogos com horários já definidos para o público acompanhar.

A segunda-feira promete ser de grande audiência no Mundial, com dois confrontos eliminatórios que colocam frente a frente seleções tradicionais e em boa fase na competição.

O primeiro grande jogo do dia acontece às 16h, com o clássico ibérico entre Portugal e Espanha.

As duas seleções chegam embaladas e com campanhas consistentes, o que aumenta a expectativa para um duelo equilibrado. Portugal aposta na experiência e na força ofensiva, enquanto a Espanha entra em campo com seu estilo de posse de bola e forte organização tática.

Por se tratar de mata-mata, o confronto promete ser decidido nos detalhes, com forte intensidade desde o início.

Mais tarde, às 21h, Estados Unidos e Bélgica fecham o dia de oitavas de final.

Os norte-americanos contam com o apoio da torcida e buscam fazer história em casa, apostando em intensidade e velocidade. Já a Bélgica chega com um elenco experiente e tecnicamente qualificado, tentando impor controle de jogo e eficiência no ataque.

O duelo é considerado um dos mais equilibrados desta fase da competição.

Vaga nas quartas em jogo

Com a fase eliminatória em andamento, cada detalhe pode ser decisivo. Os vencedores avançam às quartas de final e seguem vivos na disputa pelo título mundial, enquanto os derrotados se despedem da competição.

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