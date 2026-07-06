A segunda-feira promete ser de grande audiência no Mundial, com dois confrontos eliminatórios que colocam frente a frente seleções tradicionais e em boa fase na competição.

O primeiro grande jogo do dia acontece às 16h, com o clássico ibérico entre Portugal e Espanha.

As duas seleções chegam embaladas e com campanhas consistentes, o que aumenta a expectativa para um duelo equilibrado. Portugal aposta na experiência e na força ofensiva, enquanto a Espanha entra em campo com seu estilo de posse de bola e forte organização tática.