A segunda-feira promete ser de grande audiência no Mundial, com dois confrontos eliminatórios que colocam frente a frente seleções tradicionais e em boa fase na competição.
O primeiro grande jogo do dia acontece às 16h, com o clássico ibérico entre Portugal e Espanha.
As duas seleções chegam embaladas e com campanhas consistentes, o que aumenta a expectativa para um duelo equilibrado. Portugal aposta na experiência e na força ofensiva, enquanto a Espanha entra em campo com seu estilo de posse de bola e forte organização tática.
Por se tratar de mata-mata, o confronto promete ser decidido nos detalhes, com forte intensidade desde o início.
Mais tarde, às 21h, Estados Unidos e Bélgica fecham o dia de oitavas de final.
Os norte-americanos contam com o apoio da torcida e buscam fazer história em casa, apostando em intensidade e velocidade. Já a Bélgica chega com um elenco experiente e tecnicamente qualificado, tentando impor controle de jogo e eficiência no ataque.
O duelo é considerado um dos mais equilibrados desta fase da competição.
Vaga nas quartas em jogo
Com a fase eliminatória em andamento, cada detalhe pode ser decisivo. Os vencedores avançam às quartas de final e seguem vivos na disputa pelo título mundial, enquanto os derrotados se despedem da competição.