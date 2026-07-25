25 de julho de 2026
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Idoso 'tarado' ataca adolescente em ônibus no TCI em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
O caso grave aconteceu dentro de um ônibus em Piracicaba.
O caso grave aconteceu dentro de um ônibus em Piracicaba.

  Um idoso foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (24) dentro do Terminal Central de Piracicaba, após importunar uma adolescente dentro de um coletivo.

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A equipe de segurança do terminal fazia patrulhamento na plataforma B07 quando viu uma confusão. Um homem de camiseta amarela, bermuda preta e boné correu ao ver os agentes.

Ao se aproximarem, os agentes encontraram um senhor idoso com ferimentos no rosto. Foi quando uma mulher se aproximou e contou o que tinha acontecido.

A adolescente, de 14 anos, estava chorando e muito nervosa. Ela relatou que o idoso sentou ao lado no ônibus e começou a passar em sua perna. Assustada, a menina levantou para trocar de lugar, mas o homem insistente ainda passou a mão em sua barriga, tentando alcançar as partes íntimas. Ao ouvir seus gritos, um passageiro de camiseta amarela interveio e deu socos no rosto do idoso.

Prisão em flagrante

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao idoso. Ele preferiu ficar em silêncio. O suspeito foi levado ao Pronto Atendimento da Vila Rezende para atendimento, e depois encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher.

Na DDM, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por importunação sexual.

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