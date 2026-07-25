Um idoso foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (24) dentro do Terminal Central de Piracicaba, após importunar uma adolescente dentro de um coletivo.

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A equipe de segurança do terminal fazia patrulhamento na plataforma B07 quando viu uma confusão. Um homem de camiseta amarela, bermuda preta e boné correu ao ver os agentes.